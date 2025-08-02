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02.08.2025, 08:43

В Актау устанавливают защитные ограждения вдоль дорог

Общество 0 3 499 Ольга Максимова

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности пешеходов вдоль автодорог устанавливают специальные защитные ограждения, передает Lada.kz.
 

Фото: акимат Актау
Фото: акимат Актау

Ограды появились в 27-м и 16-м микрорайонах, а также вблизи торгового центра «Zaman». Общая длина устанавливаемых ограждений составляет 3000 метров. Их установили в локациях с интенсивным движением автомобилей, чтобы предотвратить попытки пешеходов перебежать дорогу в неустановленном месте. Власти рассчитывают, что эти меры снизят шансы на наезд автомобиля на «перебежчиков».

 Если жители или гости города видят вдоль дороги такое ограждение, это означает, что участок потенциально опасен для пешеходов. В связи с этим просим переходить дорогу исключительно по регулируемым пешеходным переходам, — призвал горожан Азамат Койчибаев, специалист городского отдела пассажирского транспорта и автодорог.

 

 

 

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