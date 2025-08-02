В Актау устанавливают защитные ограждения вдоль дорог

Қазақ тіліне аудару

Фото: акимат Актау

Ограды появились в 27-м и 16-м микрорайонах, а также вблизи торгового центра «Zaman». Общая длина устанавливаемых ограждений составляет 3000 метров. Их установили в локациях с интенсивным движением автомобилей, чтобы предотвратить попытки пешеходов перебежать дорогу в неустановленном месте. Власти рассчитывают, что эти меры снизят шансы на наезд автомобиля на «перебежчиков».