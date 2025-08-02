Отдала руль подвыпившему — получила арест: случай в Жанаозене

Владелица авто доверила управление лицу, находящему в состоянии алкогольного опьянения, передает Lada.kz.
Хозяйка автомобиля в январе этого года уже была лишена права управления транспортным средством на 7 лет за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Как установлено в суде, она позволила сесть за руль человеку, который был немного навеселе. Их задержали, составили протокол по части 6 статьи 608 КоАП РК и направили материалы в Жанаозенский городской суд.
Правонарушительница признала свою вину и чистосердечно раскаялась.
«Постановлением суда Д. признана виновной по части 6 статьи 608 КоАП РК и ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток», - сообщили в суде.
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