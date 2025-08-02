В Актау продолжается модернизация тепловых сетей

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Завершить замену ветхих сетей на новые необходимо до начала отопительного сезона. Об этом напомнил аким города Абылкаир Байпаков в ходе осмотра объектов, передаёт Lada.kz .

Фото: акимат Актау

В Актау поэтапно проводится модернизация магистральных тепловых сетей общей протяжённостью 9,8 километра, сообщает пресс-служба городского акимата. Работы ведутся одновременно в четырёх различных микрорайонах города. Об этом сообщил директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев.

«Так, на четвёртом участке — от 9-го микрорайона до здания АО „Мангистаумунайгаз“ — завершено около 80 % работ. На одном из других участков уже начался финальный этап модернизации», — сообщил Сакен Бердибаев.

Аким города Актау дал положительную оценку текущим темпам работ и поручил завершить их качественно и в установленные сроки.