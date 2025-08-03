«Футболу тут нет места»: жители просят восстановить простаивающее заброшенное поле в Актау

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Жители 1 микрорайона недоумевают - большое футбольное поле в городском парке «Акбота» давно превратилось в заросшую пустошь, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

По словам горожан, на площадке давно не играют, а трава давно скрыла очертания настоящего спорта. Но не потому, что площадка не популярна, на ней попросту нет условий, говорят люди.

Было бы поле в нормальном состоянии - и подростки бы играли, и взрослые. А так просто заросли, - возмущаются местные жители.

В отделе ЖКХ города сообщили, что по парку «Акбота» уже подготовлен проект полной реконструкции. Работы начнутся в этом году.

Восстановят ли тут футбольное поле, пока не уточняется.