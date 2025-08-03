Путь для перегона скота строят через перевал в Мангистау

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Фермеры Мангистауского района неоднократно поднимали вопрос о необходимости строительства пути для перегона скота на перевале Ман-Ата, сообщает Lada.kz .

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Строительство пути для перегона скота через перевал Ман-Ата уже началось, сообщает пресс-служба акима Мангистауского района.

Победителем государственного тендера на строительство дороги, протяженностью 2 километра стало ТОО «АЛАШ КОНСТРАКШН». Технический надзор за строительством осуществляет компания «БатысМұнайҚұрылыс», авторский надзор - предприятие «ТМ ЖобаҚұрылыс».

Вопрос необходимости строительства пути для перегона скота на протяжении нескольких лет поднимался владельцами крестьянских хозяйств перед акимами области и района. Каждый сезон, как говорят фермеры, во время перегонки скота с равнин в горы и обратно, приходилось пересекать трассу республиканского значения, что создавало определенные трудности как для скота, так и для движения транспорта.

Отмечается, что ранее по предложению фермеров было решено выделить средства на разработку проектно-сметной документации для строительства дороги через перевал Бесбулак.