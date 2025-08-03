Как работают аферисты через доставку, рассказали в полиции Актау

О новой форме интернет-мошенничества, связанной с фейковыми доставками предупреждают правоохранители жителей Мангистау, сообщает Lada.kz.
По данным управления полиции Актау, злоумышленники звонят людям, представляются сотрудниками службы доставки и уточняют, будет ли человек дома. Далее обещают отправить накладную, а затем отправляют SMS-сообщение с официального номера 1414 - в нем содержится код, якобы накладной, но на самом деле это пароль для входа в госуслуги или другие важные системы.
Мошенники просят продиктовать этот код, а после получают доступ к личным данным и документам граждан.
Правоохранители подчеркивают: курьеры никогда не просят никаких кодов - их задача только доставить заказ. Жителям региона советуют быть бдительными и никому не передавать коды из SMS.
Напомним, в последнее время в Актау участились случаи телефонного мошенничества, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками АО «МРЭК».
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