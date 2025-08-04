Шахматы у моря: стартуют бесплатные занятия на набережной в Актау

Қазақ тіліне аудару

На городской набережной в 14 микрорайоне для жителей Актау будут проводиться бесплатные занятия по шахматам, сообщает Lada.kz .

Фото автора

По инициативе руководителя общественного фонда «Мы – за спорт, против наркотиков» Романа Уразимбетова и при поддержке управления физической культуры и спорта Мангистауской области на набережной, напротив дома №19, стартуют вечерние занятия по шахматам для новичков.

Для обучения приглашен квалифицированный тренер – Асылбек Бекежанов, педагог с более чем пятилетним опытом преподавания детям и взрослым. Сейчас он также проходит курсы повышения квалификации.

Бесплатные уроки начнутся с 5 августа и будут проводиться ежедневно с 19:00 до 22:00 часов.

Бесплатные уроки по шахматам – возможность для всех желающих прокачать ум и досуг под морским бризом и в уютной атмосфере, - отметил Роман Уразимбетов.

Записаться на занятия можно по номеру телефона: ‪+7 (707) 352-34-34‬.