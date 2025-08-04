Парковочные зоны расширяют в четырех микрорайонах Актау

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В Актау продолжаются работы по среднему ремонту дорог, в том числе по расширению парковочных зон. В городском акимате рассказали редакции Lada.kz, на каких участках ведется укладка нового асфальта.

Фото пресс-службы акимата Актау

По данным городской администрации, в Актау проводятся ремонтные работы на нескольких участках в различных микрорайонах.

В частности, обновляется асфальтовое покрытие и расширяются парковочные зоны между 6 и 8, а также между 5 и 7 микрорайонами. Укладка асфальта на участке автодороги №12 уже завершена. В ближайшие дни специалисты приступят к нанесению дорожной разметки и установке необходимых знаков, - сообщили в администрации.

В акимате также отметили, что движение транспорта на этих участках не ограничивается – все работы выполняются поэтапно, без создания препятствий для автолюбителей.

Напомним, ранее сообщалось, что с 27 июля по 1 августа будет перекрыт участок дороги между 6А и 8А микрорайонами.

С 1 по 3 августа временно закрывали дорогу между 5 и 7 микрорайонами.