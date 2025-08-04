18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
543.24
619.89
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.08.2025, 13:24

Парковочные зоны расширяют в четырех микрорайонах Актау

Общество 0 2 883 Лиана Рязанцева

В Актау продолжаются работы по среднему ремонту дорог, в том числе по расширению парковочных зон. В городском акимате рассказали редакции Lada.kz, на каких участках ведется укладка нового асфальта.

Фото пресс-службы акимата Актау
Фото пресс-службы акимата Актау

По данным городской администрации, в Актау проводятся ремонтные работы на нескольких участках в различных микрорайонах.

В частности, обновляется асфальтовое покрытие и расширяются парковочные зоны между 6 и 8, а также между 5 и 7 микрорайонами. Укладка асфальта на участке автодороги №12 уже завершена. В ближайшие дни специалисты приступят к нанесению дорожной разметки и установке необходимых знаков, - сообщили в администрации.

В акимате также отметили, что движение транспорта на этих участках не ограничивается  все работы выполняются поэтапно, без создания препятствий для автолюбителей.

Напомним, ранее сообщалось, что с 27 июля по 1 августа будет перекрыт участок дороги между 6А и 8А микрорайонами.

С 1 по 3 августа временно закрывали дорогу между 5 и 7 микрорайонами. 

19
4
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Расширьте пожалуйста дорогу во дворе 12-17 (для этого есть место) Во время обновления асфальта там установили высокие бордюры и теперь 2 машины не могут разъехаться и постоянно во дворе сигналят выясняют отношения и создают неудобства для жителей дома! Надоели! Хотя бы бордюры сделайте лёжа
04.08.2025, 08:43
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…