Нетрезвого кассира общественного туалета на набережной Актау уволили

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Кассир общественного туалета, расположенного на городской набережной, был уволен за обслуживание посетителей в нетрезвом виде. Об этом редакции Lada.kz сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.

Фото жителей Актау

В городской администрации предоставили официальный комментарий по ситуации в подземном общественном туалете, расположенном в 15А микрорайоне.

Сегодня, 4 августа, кассир общественного туалета в 15А микрорайоне находилась на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и с детьми. В связи с данным инцидентом акимат Актау вынес строгий выговор организации, ответственной за содержание данного объекта. Кассир уволена, - говорится в ответе отдела жилищно-коммунального хозяйства города.

В акимате отметили, что общественные места и расположенные на их территории объекты находятся под ежедневным контролем.

Для справки: на территории города функционируют 12 общественных туалетов – как стационарных, так и модульных.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратились обеспокоенные жители Актау. По их словам, при посещении общественного туалета на набережной в 15А микрорайоне они стали свидетелями возмутительной сцены: на полу помещения спали дети, а кассир находился в состоянии алкогольного опьянения.