Водители сообщают об очередях на газовых автозаправках Актау

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В социальных сетях распространяются видео, на которых запечатлены очереди на заправках за сжиженным газом в Актау. В управлении предпринимательства и торговли региона прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Сегодня, 4 августа, местные Instagram-паблики публикуют видео жителей Актау с АГЗС. На кадрах видно, как вдоль дорог выстроились длинные очереди автомобилей, ожидающих заправку сжиженным газом.

В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области подтвердили факт наличия очередей на некоторых АГЗС, расположенных в центральной части Актау.

В настоящее время наблюдаются очереди автотранспорта на заправку сжиженным нефтяным газом (СНГ). Это связано, в том числе, с увеличением потока автомобилей из других регионов страны в летний период. Для стабилизации ситуации министерством энергетики РК в июле текущего года было дополнительно выделено 500 тонн сжиженного нефтяного газа для области. В связи с перебоями в системе электроснабжения ТОО «МАЭК» производственные мощности завода «Казах Газ Өңдеу» временно сократились на 3-5 дней, что привело к задержке поставок дополнительного объема газа на автогазовые заправки региона – они начались только 30-31 июля. На сегодняшний день автогазозаправочные станции региона функционируют в штатном режиме согласно плану отгрузки завода. Очереди фиксируются только на АГЗС, расположенных в центральных районах Актау, в то время как в пригородных зонах ситуация остаётся стабильной и без ажиотажа, - сообщили в управлении.

В ведомстве также сообщили, что для обеспечения стабильной ситуации в августе министерство энергетики РК дополнительно выделило региону ещё 2 000 тонн сжиженного нефтяного газа.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области действуют новые тарифы на сжиженный нефтяной газ – от 65 до 72 тенге за литр, в отдалённых населённых пунктах – от 70 до 77 тенге.