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05.08.2025, 11:37

Жители пригорода Актау уже 20 лет живут без статуса и базовых услуг

Общество 0 2 099 Ольга Максимова

Жители испытывают трудности с регистрацией, официальными адресами и доступом к основным благам цифровизации. Жители поселка ВСО-1 жалуются, что  долгие годы власти их игнорируют, передает Lada.kz на inbusiness.kz.

Фото: inbusiness.kz
Фото: inbusiness.kz

Поселок ВСО-1 находится всего в 4 километрах от Актау, но не имеет статуса массива уже 20 лет. Акимат обещает, но ничего не меняется. Здесь живут люди без водопровода, электросетей, все оплачивается по тарифам для юридических лиц. Пока чиновники обсуждают изменения генплана, многодетные семьи, пенсионеры готовятся пережить зиму с газовыми баллонами.

Поселок образован в советский период для проживания сотрудников колонии и военных. Сегодня здесь остались лишь те, кто не имеет возможности улучшить свои условия. Всё, что другим положено по закону, жители ВСО-1 вынуждены получать в обход, через соседние предприятия и за большие деньги. В случае экстренной ситуации скорая может просто не доехать.

«Каждая однокомнатная квартира выходила 31 тысячу-40 тысяч. Это невозможно! Люди не зарабатывают, чтобы столько платить. Вода питьевая у нас, спасибо молокозаводу, что дал нам воду, но все равно дорого - 700 тенге - 1 куб питьевой воды. Это тоже невозможно платить. Свет 37 тенге -1 киловатт. С АУЭС мы договор заключили. Мы хотим, чтобы у нас свой ЖЭК был. Чтобы нас подключили куда-нибудь», - говорит Эршан Гамидов.

На бумаге ВСО-1 - это производственная зона. Присвоение статуса жилого массива позволит наладить инфраструктуру и сократить коммунальные затраты. По данным акимата, процесс оформления движется, но тормозится из-за отсутствия полного комплекта документов со стороны жителей.

«Как только жители передадут необходимый перечень документов, мы готовы оформить все документы. Этот вопрос находится под нашим контролем. По сути, он уже близок к решению», - сказал Айдынбек Узакбайулы, руководитель отдела земельных отношений Актау.

Пока вопрос с оформлением документов остаётся открытым, жители, собрав собственные средства, предприняли попытку подключиться к центральному отоплению. Закупили задвижки и счётчики. Однако недавно они обнаружили, что все оборудование было похищено. Повторно собрать такую сумму, признаются люди, у них уже нет возможности.

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