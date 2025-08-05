В Актау за неделю задержали 16 пьяных водителей

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В областном центре полиция продолжает задерживать нарушителей правил дорожного движения. Вождение в нетрезвом виде – одно из самых распространенных правонарушений, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта static.mk.ru

За минувшую неделю полиция выявила16 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Все автомобили поместили на штрафстоянку. В отношении трех водителей были применены такие административные меры, как арест и лишение водительского удостоверения.

Также были выявлены два факта использования поддельных государственных регистрационных номерных знаков. С начала года было зарегистрировано 27 таких случаев.

В отношении нарушителей вынесено 1660 постановлений на сумму 25 268 998 тенге, из них исполнено - 886 постановлений. Взыскано штрафов на сумму 13 203 656 тенге.