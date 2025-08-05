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05.08.2025, 15:36

В дорогу с ребёнком: в соцсетях рассказали о случае в аэропорту Актау

Общество 0 2 292 Ольга Максимова

История жительницы Казахстана, работающей турагентом, набрала отклики в соцсетях. Она рассказала, что её родственники попали в неприятную ситуацию в аэропорту Актау из-за того, что не оформили документы на младенца, передает Lada.kz со ссылкой El.kz.

Фото: © Sputnik/Владислав Воднев
Фото: © Sputnik/Владислав Воднев

По словам автора поста, её брат купил билет в Грузию для своей жены, не предусмотрев ни билета, ни даже паспорта для трёхмесячного ребёнка. Семья ехала из Актобе в Актау, и лишь на стойке регистрации выяснилось, что ребёнка просто не пустят в самолёт.

«Это всё, что нужно знать о родственниках, у которых в семье есть турагент», - пошутила девушка.

Ситуация вызвала шквал комментариев от других пользователей. Кто-то признался, что сталкивался с подобным. Например, одна подписчица вспомнила, как за пару недель до выезда на международный проект спросила брата, оформлены ли паспорта на детей, и оказалось, что никто об этом даже не подумал.

Многие удивлялись, почему родные не обратились за помощью к турагенту. Автор ответила, что родственники, бывает, избегают обращаться даже к профессионалам, боясь, что те «заработают на них копейку». В этом случае о случившемся она и вовсе узнала от мамы спустя год.

Подписчики в шутку советовали вешать в аэропортах «стену плача», так много историй, когда пассажиры с детьми забывали свидетельства о рождении. В комментариях делились, как однажды пришлось доказывать родство прямо у поезда, показывая на ребёнка: «Копия же моя». Кто-то рассказывал, что брал с собой не только свидетельства о рождении, но даже свидетельство о браке — на случай непредвиденной ситуации за границей.

Некоторые уточняли, что даже новорождённым требуется отдельный билет с уникальным номером, особенно из соображений безопасности. В разных авиакомпаниях условия варьируются: где-то инфанты (ребенок до 2-х лет) летают бесплатно, где-то за них нужно платить топливный сбор.

Турагент напомнила, что в поездках с детьми важно иметь при себе не только оригиналы свидетельств, но и удостоверения личности или паспорта. Даже при наличии цифровых копий на госуслугах  база может не сработать. Авиасотрудники проверяют документы по-разному, «в зависимости от настроения». Выясняйте особенности перелета с ребёнком на рейсе этой авиакомпании непосредственно при покупке билета.

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