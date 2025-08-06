Сколько общественных туалетов работает в Актау

Қазақ тіліне аудару

В акимате областного центра рассказали, сколько санитарных точек открыты для посещения жителями и гостями города, передает Lada.kz .

Фото: акимат Актау

В Актау функционируют 12 общественных туалетов. Из них пять являются модульными, остальные - стационарные.

«В настоящее время все общественные туалеты на территории города работают в соответствии с ежедневным графиком. За содержание и обслуживание объектов отвечает ТОО «Әділет Центр адаптации»», - сообщили в горадминистрации.

На сегодняшний день график работы общественных туалетов следующий: понедельник - санитарный день, в остальные дни - с 09:00 до 02:00 часов.