Мегапроект по переработке газа запускают на Тенгизе

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По данным АО НК «КазМунайГаз», заключен EPC-контракт на строительство газосепарационного комплекса в Атырауской области, сообщает Lada.kz .

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

По информации Sputnik, ТОО «KMG PetroChem» (дочерняя компания АО НК «КазМунайГаз») подписало масштабный EPC-контракт с международным консорциумом Tecnimont S.p.A. (Италия) и CCIC (Ливан) на строительство уникального газосепарационного комплекса (ГСК) мощностью переработки до 9,1 млрд кубических метров сухого газа в год.

Комплекс будет построен на месторождении Тенгиз и станет крупнейшим подобным объектом в истории Казахстана. Это первый в стране проект такого масштаба в сфере газопереработки.

Контракт охватывает полный цикл работ: проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство «под ключ».

Проект ГСК имеет стратегическое значение:

будет обеспечивать этаном (до 1,6 млн тонн в год) полиэтиленовый завод ТОО «Силлено»;

дополнительно будет производиться пропан - до 360 тыс. тонн в год;

сырьем выступает сухой очищенный газ от ТОО «Тенгизшевройл».

Особое внимание уделяется развитию местного содержания: участие казахстанских предприятий, подрядчиков и поставщиков, подготовке специалистов: реализация обучающих программ для казахстанцев, которые в будущем будут эксплуатировать и обслуживать ГСК.

Ранее, в мае 2025 года, уже начались строительно-инжиниринговые работы, необходимые для соблюдения сроков реализации проекта.

Для справки:

ТОО «KMG PetroChem» является 100% дочерней структурой АО НК «КазМунайГаз». Tecnimont S.p.A. - часть Maire Group, один из мировых лидеров в области инжиниринга. CCIC - международная EPC-компания, реализующая крупные нефтегазовые проекты с 1952 года.