Мегапроект по переработке газа запускают на Тенгизе

По данным АО НК «КазМунайГаз», заключен EPC-контракт на строительство газосепарационного комплекса в Атырауской области, сообщает Lada.kz.
По информации Sputnik, ТОО «KMG PetroChem» (дочерняя компания АО НК «КазМунайГаз») подписало масштабный EPC-контракт с международным консорциумом Tecnimont S.p.A. (Италия) и CCIC (Ливан) на строительство уникального газосепарационного комплекса (ГСК) мощностью переработки до 9,1 млрд кубических метров сухого газа в год.
Комплекс будет построен на месторождении Тенгиз и станет крупнейшим подобным объектом в истории Казахстана. Это первый в стране проект такого масштаба в сфере газопереработки.
Контракт охватывает полный цикл работ: проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство «под ключ».
Проект ГСК имеет стратегическое значение:
Особое внимание уделяется развитию местного содержания: участие казахстанских предприятий, подрядчиков и поставщиков, подготовке специалистов: реализация обучающих программ для казахстанцев, которые в будущем будут эксплуатировать и обслуживать ГСК.
Ранее, в мае 2025 года, уже начались строительно-инжиниринговые работы, необходимые для соблюдения сроков реализации проекта.
Для справки:
ТОО «KMG PetroChem» является 100% дочерней структурой АО НК «КазМунайГаз». Tecnimont S.p.A. - часть Maire Group, один из мировых лидеров в области инжиниринга. CCIC - международная EPC-компания, реализующая крупные нефтегазовые проекты с 1952 года.
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