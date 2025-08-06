18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.53
620.52
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.08.2025, 10:15

Мегапроект по переработке газа запускают на Тенгизе

Общество 0 1 776 Сергей Кораблев

По данным АО НК «КазМунайГаз», заключен EPC-контракт на строительство газосепарационного комплекса в Атырауской области, сообщает Lada.kz.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»
Фото: АО НК «КазМунайГаз»

По информации  Sputnik, ТОО «KMG PetroChem» (дочерняя компания АО НК «КазМунайГаз») подписало масштабный EPC-контракт с международным консорциумом Tecnimont S.p.A. (Италия) и CCIC (Ливан) на строительство уникального газосепарационного комплекса (ГСК) мощностью переработки до 9,1 млрд кубических метров сухого газа в год.

Комплекс будет построен на месторождении Тенгиз и станет крупнейшим подобным объектом в истории Казахстана. Это первый в стране проект такого масштаба в сфере газопереработки.

Контракт охватывает полный цикл работ: проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство «под ключ».

Проект ГСК имеет стратегическое значение:

  • будет обеспечивать этаном (до 1,6 млн тонн в год) полиэтиленовый завод ТОО «Силлено»;
  • дополнительно будет производиться пропан - до 360 тыс. тонн в год;
  • сырьем выступает сухой очищенный газ от ТОО «Тенгизшевройл».

Особое внимание уделяется развитию местного содержания: участие казахстанских предприятий, подрядчиков и поставщиков, подготовке специалистов: реализация обучающих программ для казахстанцев, которые в будущем будут эксплуатировать и обслуживать ГСК.

Ранее, в мае 2025 года, уже начались строительно-инжиниринговые работы, необходимые для соблюдения сроков реализации проекта.

Для справки:

ТОО «KMG PetroChem» является 100% дочерней структурой АО НК «КазМунайГаз». Tecnimont S.p.A. - часть Maire Group, один из мировых лидеров в области инжиниринга. CCIC - международная EPC-компания, реализующая крупные нефтегазовые проекты с 1952 года.

17
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Опять типа вертолётного или планшетного завода.
06.08.2025, 09:02
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…