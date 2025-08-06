За «продажу воздуха» оштрафовали застройщика в Жанаозене

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Местный застройщик попал под административную ответственность за рекламу продажи квартир в жилом комплексе, не имея на то необходимых разрешений, предусмотренных Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве», сообщает Lada.kz .

Фото: freepik.com

Как установил Жанаозенский городской суд, у застройщика не было гарантий от единого оператора. Не было получено разрешение акимата на привлечение средств дольщиков, и не заключено соглашение с банком второго уровня.

Несмотря на это, в интернете активно продвигалась реклама жилого комплекса, что является нарушением законодательства.

По результатам рассмотрения застройщик признан виновным по части 1 статьи 320 КоАП РК (распространение недостоверной информации в сфере долевого строительства). Ему назначен штраф в размере 300 МРП - 1 179 600 тенге.

Постановление вступило в законную силу.