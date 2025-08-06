Спецоперацию провел КНБ в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

КНБ РК совместно с МВД при координации прокуратуры провел ряд масштабных операций по борьбе с незаконным оборотом оружия и взрывчатки, сообщает Lada.kz .

Фото: КНБ РК

Как стало известно сегодня, спецмероприятия в июле прошли в Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской и Улытаусской областях.

В результате изъято: 45 единиц огнестрельного оружия, в том числе: 6 автоматов «Калашникова», 18 пистолетов, 14 охотничьих ружей, 7 обрезов; 6 гранат, 2 тротиловые шашки и более 400 патронов.

Отдельный инцидент зафиксирован в Акмолинской области - пресечена попытка хищения промышленной взрывчатки с предприятия, изъято 20 кг взрывчатого вещества.

Детали расследования не разглашаются в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК.

В Мангистауской области напомнили об административной ответственности за незаконное хранение оружия. Поводом стало реальное судебное разбирательство, в ходе которого житель Бейнеуского района получил серьезный штраф.