Урны не предусмотрены! Отдыхающие вынуждены везти мусор с побережья в Актау

Қазақ тіліне аудару

На дороге к базам отдыха установили остановочные пункты, но без урн, сообщает Lada.kz .

Фото туристов

Это вызывает возмущение у местных жителей и туристов, которые жалуются на невозможность выбросить даже мелкий мусор.

Выходишь с базы или просто едешь, фантик, бутылку, обертку выкинуть некуда. Все приходится везти обратно в город. Кто-то терпит, а кто-то просто бросает в кювет, — жалуются туристы.

По словам многих, ситуация абсурдная: остановки оборудованы по всем нормам, с навесами и лавочками, но об элементарных вещах, таких как мусорные урны, почему-то забыли.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог пояснили, что установка урн в проекте благоустройства остановок не была предусмотрена.