Недействительный сертификат: бизнесу напомнили правила в Мангистау

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Департамент госдоходов (ДГД) по Мангистауской области предупредил предпринимателей, что любые нарушения в оформлении сертификата о происхождении товара могут сделать документ недействительным, сообщает Lada.kz .

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Как проинформировали в ведомстве, сертификат подтверждает, откуда именно поступил товар, и необходим для ввоза и вывоза продукции, особенно при торговле в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Что важно знать:

Сертификат должен быть оформлен строго по установленным правилам.

Указанные в нем сведения должны соответствовать критериям, утвержденным ЕАЭС.

Документ, выданный с ошибками, не признается действительным.

Уполномоченные органы обязаны хранить копии всех выданных сертификатов минимум три года.

Если в документе указаны данные, которые не соответствуют официальным критериям происхождения, он теряет юридическую силу.

Предпринимателям рекомендуют тщательно следить за корректностью оформления, иначе могут возникнуть проблемы на таможне или с зарубежными партнерами.

