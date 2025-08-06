Недействительный сертификат: бизнесу напомнили правила в Мангистау

Департамент госдоходов (ДГД) по Мангистауской области предупредил предпринимателей, что любые нарушения в оформлении сертификата о происхождении товара могут сделать документ недействительным, сообщает Lada.kz.
Как проинформировали в ведомстве, сертификат подтверждает, откуда именно поступил товар, и необходим для ввоза и вывоза продукции, особенно при торговле в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Что важно знать:
Если в документе указаны данные, которые не соответствуют официальным критериям происхождения, он теряет юридическую силу.
Предпринимателям рекомендуют тщательно следить за корректностью оформления, иначе могут возникнуть проблемы на таможне или с зарубежными партнерами.
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