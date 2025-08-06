Стань частью истории! В Актау пройдет грандиозный морской заплыв

Жителей и гостей Актау приглашают принять участие в масштабном морском заплыве «OCEANMAN Kazakhstan», который, обещают организаторы, станет историческим событием этого лета, сообщает Lada.kz.
Главным организатором казахстанского этапа «OCEANMAN Kazakhstan», который состоится в конце этого месяца, выступает Ералы Уралов.
Уникальная особенность в том, что все участники плывут без гидрокостюмов, что делает соревнования еще более захватывающим.
Место старта и финиша - пляж «Достар».
Программа заплывов на 30 августа:
Программа заплыва на 31 августа:
Регистрация уже открыта по ссылке здесь.
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