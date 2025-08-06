Стань частью истории! В Актау пройдет грандиозный морской заплыв

Қазақ тіліне аудару

Жителей и гостей Актау приглашают принять участие в масштабном морском заплыве «OCEANMAN Kazakhstan», который, обещают организаторы, станет историческим событием этого лета, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

Главным организатором казахстанского этапа «OCEANMAN Kazakhstan», который состоится в конце этого месяца, выступает Ералы Уралов.

Уникальная особенность в том, что все участники плывут без гидрокостюмов, что делает соревнования еще более захватывающим.

Место старта и финиша - пляж «Достар».

Программа заплывов на 30 августа:

07:00 - спринт на 1,5 км 07:30 - марафон на 10 км 08:00 - дистанция на 5 км

Программа заплыва на 31 августа:

10:00 - заплыв на 500 метров

Регистрация уже открыта по ссылке здесь.