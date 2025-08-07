Каспий становится цифровым мостом: между Актау и Сумгаитом начали прокладывать кабель

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По информации АО «Казахтелеком», Казахстан и Азербайджан начали реализацию амбициозного проекта - прокладку первого подводного оптоволоконного кабеля, сообщает Lada.kz .

Фото: АО «Казахтелеком»

По данным председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина, первый подводный оптоволоконный кабель прокладывают между Актау и Сумгаитом. Он обеспечит рекордную пропускную способность - 400 Тбит/с, связав Азию и Европу через Каспийское море.

Проект официально вступил в активную фазу. Совместно с азербайджанской компанией «AzerTelecom» определены точки установки ключевой инфраструктуры - станции приземления кабеля и прибрежного колодца.

В море уже вышло специализированное судно из порта Баутино. Его задача - провести сложнейшие подводные исследования: рельеф, глубина, разломы, течения. Все данные будут использованы для построения точной и безопасной трассы подводной линии связи.

Новый подводный кабель превратит Каспийское море в стратегический телекоммуникационный хаб. Завершение проекта намечено на конец 2026 года, и это станет началом новой цифровой главы в истории всего региона.