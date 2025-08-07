Утонул, спасая троих: семье героически погибшего в пригороде Актау мужчины подарили квартиру

Қазақ тіліне аудару

Семье погибшего 39-летнего Ерлана Шонтабаева из села Курык, который погиб в районе одной из баз отдыха в пригороде Актау, спасая тонущих отдыхающих, вручили ключи от квартиры, сообщает Lada.kz .

Фото родственников Ерлана Шонтабаева

По инициативе акима области Нурдаулета Килыбая, как говорит семья погибшего, сегодня, 6 августа, за счет спонсоров им была оказана финансовая помощь.

Также от лица строительной компании им вручили ключи от новой трехкомнатной квартиры в Актау, в ЖК «Казына». Жилье полностью готово к заселению.

У погибшего мужчины остались супруга и пятеро детей.

Напомним, трагический инцидент произошел 26 июля в районе одной из баз отдыха.

Близким погибшего мужчины вручили благодарственное письмо от имени руководителя ДЧС региона.