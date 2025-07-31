Утонул, спасая троих: у героически погибшего в пригороде Актау мужчины осталось пятеро детей

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Трагедия произошла в минувшие выходные на побережье Каспия. 39-летний Ерлан Шонтабаев из села Курык погиб в районе одной из баз отдыха в пригороде Актау, спасая тонущих отдыхающих. Его близким вручили благодарственное письмо от имени руководителя ДЧС региона, сообщает Lada.kz .

Фото родственников Ерлана Шонтабаева

Как рассказали родственники погибшего мужчины, в тот трагический день Ерлан Шонтабаев отдыхал на берегу моря вместе с друзьями. В компании не употребляли алкоголь. Рядом находилась другая группа отдыхающих – две девушки и двое парней. Во время купания девушки начали тонуть. Один из их друзей бросился в воду, чтобы помочь, а второй, по словам близких Ерлана, стал звать на помощь.

Услышав крики о помощи, как говорят родные погибшего мужчины, Ерлан Шонтабаев, не раздумывая, ринулся в воду. Он сумел спасти девушек, но, когда пошел вытаскивать парня, то оба ушли под воду.

У мужчины остались супруга и пятеро детей. Самому младшему - всего 3 месяца.

Накануне в селе Курык прошли похороны. Проститься с Ерланом Шонтабаевым пришли родные, друзья, соседи. Спасатели также выразили семье соболезнования и вручили близким погибшего благодарственное письмо.

Как сообщили в ДЧС региона, за проявленный героизм и самоотверженность семье Ерлана выражена благодарность от имени руководителя ДЧС Мангистауской области Мурата Муханова.

Напомним, по данным спасателей, по прибытии на место было установлено, что в море утонули двое мужчин, которые пытались спасти двух тонущих девушек. К счастью, девушки сумели выбраться на берег самостоятельно, состояние их удовлетворительное. Тело одного из мужчин 1986 года рождения было обнаружено в 10 метрах от берега и извлечено на сушу. Второго погибшего 2001 года рождения нашли и достали из воды в 00:05. Его тело находилось на глубине 1,5 метра в 10-15 метрах от берега.