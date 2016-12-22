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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:16

Просмотров: 1472

Расул Ермаханов: В Актау продажей пиротехники имеет право заниматься только одна компания

В Актау с 17 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». По словам сотрудников полиции, за незаконную продажу фейерверков продавцов будут привлекать к административной ответственности и штрафовать.

Фото автора
В целях обеспечения общественной безопасности в период проведения новогодних праздников, в Актау сотрудники полиции совместно со спасателями с 17 декабря по 5 января 2017 года будут проверять все рынки и места стихийной торговли на наличие незаконной торговли фейерверков.

Расул Ермаханов: В Актау продажей пиротехники имеет право заниматься только одна компания


- В Актау уже выявлен один случай незаконной продажи пиротехнической продукции на «желтом рынке». Всю продукцию (одна коробка) изъяли и дело передали в суд. Продавцу вменяется в вину статья 483 КоАП РК (Нарушение порядка хранения, учета, использования, перевозки, торговли, уничтожения, ввоза, вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий). В Актау продажей салютов и фейерверков имеет право заниматься только одна компания - «Казахстан салют». Продавцов, которые занимаются незаконной реализацией, сотрудники полиции будут штрафовать, а продукцию изымать, - сказал майор полиции Расул Ермаханов, старший инспектор УВД Актау.

Сегодня, 22 декабр, во время рейда сотрудники полиции не обнаружили ни одной точки продажи пиротехники на рынках Актау.

Расул Ермаханов: В Актау продажей пиротехники имеет право заниматься только одна компания


- В этом году на центральном рынке  продавать пиротехнику не будут. На это нужно разрешение, а его у продавцов нет, - сказала исполняющая обязанности директора рынка «Русказ» Салтанат Жаришева.

Также полицейские совместно с сотрудниками ДЧС проводят разъяснительную работу с директорами школ по соблюдению правил противопожарной безопасности и недопущению использования пиротехнических изделий.

Расул Ермаханов: В Актау продажей пиротехники имеет право заниматься только одна компания


- Составлен график, согласно которому с 22 по 31 декабря сотрудники полиции будут обеспечивать охрану общественного порядка на территории каждой школы. Последние 10 лет в Мангистау не было зарегистрировано ни одного случая правонарушения среди несовершеннолетних во время новогодних мероприятий, - отметила Эльвира Касанова, старший инспектор группы ювенальной полиции Мангистауской области.

Напомним, что в 2013 году в Актау из-за петарды, запущенной в толпе людей на площади «Астана», сгорела елка.

Рейд по продажам пиротехники

Автор: Кадырбек Айдар улы


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Комментарии ( 9 )

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albatros (Посетители) Сегодня, 23:38
за незаконную продажу фейерверков продавцов будут привлекать к административной ответственности и штрафовать.

lol сами то хоть верят в это?

Diomedea exulans
 
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Maxim Aktau (Посетители) Сегодня, 22:47
Пацаны записывайте! Сурик+серебрянка или марганец +серебрянка или же магний + марганец в сверток два три камушка и плотно изолентой, а потом об асфальт или стену. В свое время вот так мы на новый год фейерверк устраивали а не этими пукалками баловались. elka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Dj_Snow
 фраерок (Посетители) Сегодня, 22:17
Цитата: Куаныш Атшыбай
Слава тебе создатель, что создал базар в 23-ем мкр

Базар жок!Только вот создатель проморгал,что бенгальские огни сырые и не горят ни хрена,а хлопушки из 10 одна стреляет...и то по своим smile !
 
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  • Dj_Snow
 andrey1234567 (Посетители) Сегодня, 22:17
Почему только одна компания? А где же здоровая конкуренция? Где же антимонопольный комитет?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Dj_Snow
  • 11900
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 22:08
Слава тебе создатель, что создал базар в 23-ем мкр elka
 
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Одисей. (Посетители) Сегодня, 21:42
Цитата: Димон
где в Актау «Казахстан салют» находится look ?

Как и в прошлом планируется возле дк Абая..... popa ..Горящий юильверк.

Когда!!!, ЖЕ!?, придёт хорошее время!..Наконец то?.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Одисей.
  • tolk
  • Dj_Snow
 Имярек (Посетители) Сегодня, 21:37
Банковали., банкуют., и будут банковать... Не смотря на все запреты...
Спрос рождает предложения
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Одисей.
  • tolk
 Димон (Посетители) Сегодня, 20:15
Вот это мне нравится, то что опасные вещи ограничивают sila ! Может кто знает, где в Актау «Казахстан салют» находится look ?

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает…
silaЗададим жару толстопузым !
 
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  • .....
  • mr12
  • Странник
  • tolk
  • Dj_Snow
 Одисей. (Посетители) Сегодня, 20:10
Поздно батенька.. fuck ..Торговля на базаре идёт в полный рост.... popa

Когда!!!, ЖЕ!?, придёт хорошее время!..Наконец то?.
 
 

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