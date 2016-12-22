Расул Ермаханов: В Актау продажей пиротехники имеет право заниматься только одна компания

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В целях обеспечения общественной безопасности в период проведения новогодних праздников, в Актау сотрудники полиции совместно со спасателями с 17 декабря по 5 января 2017 года будут проверять все рынки и места стихийной торговли на наличие незаконной торговли фейерверков.
- В Актау уже выявлен один случай незаконной продажи пиротехнической продукции на «желтом рынке». Всю продукцию (одна коробка) изъяли и дело передали в суд. Продавцу вменяется в вину статья 483 КоАП РК (Нарушение порядка хранения, учета, использования, перевозки, торговли, уничтожения, ввоза, вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий). В Актау продажей салютов и фейерверков имеет право заниматься только одна компания - «Казахстан салют». Продавцов, которые занимаются незаконной реализацией, сотрудники полиции будут штрафовать, а продукцию изымать, - сказал майор полиции Расул Ермаханов, старший инспектор УВД Актау.
Сегодня, 22 декабр, во время рейда сотрудники полиции не обнаружили ни одной точки продажи пиротехники на рынках Актау.
- В этом году на центральном рынке продавать пиротехнику не будут. На это нужно разрешение, а его у продавцов нет, - сказала исполняющая обязанности директора рынка «Русказ» Салтанат Жаришева.
Также полицейские совместно с сотрудниками ДЧС проводят разъяснительную работу с директорами школ по соблюдению правил противопожарной безопасности и недопущению использования пиротехнических изделий.
- Составлен график, согласно которому с 22 по 31 декабря сотрудники полиции будут обеспечивать охрану общественного порядка на территории каждой школы. Последние 10 лет в Мангистау не было зарегистрировано ни одного случая правонарушения среди несовершеннолетних во время новогодних мероприятий, - отметила Эльвира Касанова, старший инспектор группы ювенальной полиции Мангистауской области.
Напомним, что в 2013 году в Актау из-за петарды, запущенной в толпе людей на площади «Астана», сгорела елка.
- В Актау уже выявлен один случай незаконной продажи пиротехнической продукции на «желтом рынке». Всю продукцию (одна коробка) изъяли и дело передали в суд. Продавцу вменяется в вину статья 483 КоАП РК (Нарушение порядка хранения, учета, использования, перевозки, торговли, уничтожения, ввоза, вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий). В Актау продажей салютов и фейерверков имеет право заниматься только одна компания - «Казахстан салют». Продавцов, которые занимаются незаконной реализацией, сотрудники полиции будут штрафовать, а продукцию изымать, - сказал майор полиции Расул Ермаханов, старший инспектор УВД Актау.
Сегодня, 22 декабр, во время рейда сотрудники полиции не обнаружили ни одной точки продажи пиротехники на рынках Актау.
- В этом году на центральном рынке продавать пиротехнику не будут. На это нужно разрешение, а его у продавцов нет, - сказала исполняющая обязанности директора рынка «Русказ» Салтанат Жаришева.
Также полицейские совместно с сотрудниками ДЧС проводят разъяснительную работу с директорами школ по соблюдению правил противопожарной безопасности и недопущению использования пиротехнических изделий.
- Составлен график, согласно которому с 22 по 31 декабря сотрудники полиции будут обеспечивать охрану общественного порядка на территории каждой школы. Последние 10 лет в Мангистау не было зарегистрировано ни одного случая правонарушения среди несовершеннолетних во время новогодних мероприятий, - отметила Эльвира Касанова, старший инспектор группы ювенальной полиции Мангистауской области.
Напомним, что в 2013 году в Актау из-за петарды, запущенной в толпе людей на площади «Астана», сгорела елка.
Рейд по продажам пиротехникиАвтор: Кадырбек Айдар улы