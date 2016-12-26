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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:31

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Алия Жумажанова: Жителям Актау необходимо соблюдать меры предосторожности при самостоятельном уничтожении клопов в квартирах

Эпидемиологи отмечают, что приступать к самостоятельному уничтожению бытовых клопов необходимо, соблюдая меры предосторожности. Об этом рассказала Алия Жумажанова, заведующая отделом департамента по защите прав потребителей Мангистауской области

Алия Жумажанова рекомендует обращаться к профессионалам. Фото автора
В целях избавления от клопов жители используют различные спреи, распылители и аэрозоли, которые приобретают на рынках, не изучив инструкцию, говорит Алия Жумажанова.

- Следует отметить, что использование аэрозолей, карандашей и порошков, как наиболее эффективных средств, можно применять при условии, когда вы уверены на 100%, что способны гарантировать безопасность себе, близким, соседям по квартире. Организации, занимающиеся дезинфекционными, дезинсекционными мероприятиями, должны заблаговременно извещать о проведении дезинсекции и о необходимых мерах предосторожности. На сайте Евразийской экономической комиссии eurasiancommission.org размещен реестр разрешенных препаратов, с периодическим обновлением перечня дезинсекционных средств. Проверить препарат можно, введя название в поле поиска, - отметила Алия Жумажанова.

Департамент по защите прав потребителей Мангистауской области рекомендует:

- к выбору фирм, предлагающих услуги по дезинсекции подходить ответственно;
- проводить дезинсекционные мероприятия от клопов одномоментно во всех квартирах жилого дома;
- не пытаться обрабатывать квартиры самостоятельно, так как препараты содержат химические вещества, которые могут оказать токсическое воздействие на организм человека. А если провели обработку, то необходимо покинуть помещение, предупредить об этом соседей по квартире;
- для обработки жилых помещений привлекать только специализированные организации, имеющих в своем составе обученных специалистов. До начала проведения работы требовать от них квалификационные удостоверения специалистов;
- при неэффективности проведенных дезинсекционных мероприятий, при заключении договора на проведение обработки жилых помещений требовать повторной обработки;
- не приобретать на рынках сомнительные дезинсекционные средства без документов, подтверждающих безопасность;
- применять в быту инсектициды с использованием средств защиты органов дыхания, глаз, кожи;
- в местах проведения обработки не допускается присутствие лиц, не имеющих отношения к обработке, а также домашних животных.

- Только профессиональное уничтожение от бытовых насекомых в квартире является единственным и эффективным способом борьбы с насекомыми.
В случае причинения вреда здоровью населения по вине организации, занимающейся услугами дезинсекции, или лиц, проводивших обработку, департамент уполномочен передавать материалы в правоохранительные органы, - подчеркнула Алия Жумажанова.

В марте 2016 года в Актау скончались двое малолетних детей - Марьям и Муслим Тимуркаевы. По мнению родственников погибших, дети отравились ядовитыми парами. По словам матери детей, соседка снизу в тот день травила клопов. В управлении по защите прав потребителей Актау отметили, что по результатам лабораторных исследований образцов воздуха в квартире обнаружены пары уксусной кислоты и хлора, которых в норме не должно быть.

Марат Тойжан, прокурор Актау, рассказал, что в деле о смерти детей Тимуркаевых подозреваемые и виновные лица еще не установлены.


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