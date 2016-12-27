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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:46

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Во Дворце культуры имени Абая прошла новогодняя ёлка акима Актау

Гостями стали школьники из малообеспеченных семей. Детей поздравил Серикбай Трумов, аким Актау.

Фото автора
Праздник начался с показа спектакля «В ожидании чуда». Спектакль поставил коллектив КДК имени Абая «Өрнек».

- На праздник пришли 250 детей. Сироты, дети из малоимущих семей, в том числе и выдающиеся в учёбе дети. Из каждой школы Актау по 10 учеников. Подготовлена сценическая постановка «В ожидании чуда», после нее детей придет поздравлять дед Мороз, - рассказала Гульжазира Алдашева, руководитель отдела культуры и развития языков городского акимата Актау.

Во Дворце культуры имени Абая прошла новогодняя ёлка акима Актау


Творческие коллективы КДК имени Абая подготовили праздничную программу. Дети водили хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, пели песни, читали стихи.

Во Дворце культуры имени Абая прошла новогодняя ёлка акима Актау


Школьников поздравил Серикбай Трумов. Аким Актау пожелал ребятам успехов в учебе, светлого будущего и здоровья.

Во Дворце культуры имени Абая прошла новогодняя ёлка акима Актау


- Главная цель мероприятия - подарить детям радость и дух Нового года, - говорит Гульжазира Алдашева.

Вчера, 26 декабря, в Актау прошла Президентская елка.



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Новогодняя ёлка акима Актау


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