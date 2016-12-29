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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:46

Просмотров: 659

Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

Восьмиклассник, который спас из пожара троих детей, получил главную награду премии «Человек года - 2016» - «Подвиг года - 2016». Статуэтку «Алтын Адам» юному герою вручил аким Мангистауской области Алик Айдарбаев.

Алик Айдарбаев и Галымжан Кузембаев
В Актау прошла церемония награждения номинантов ежегодной областной премии «Человек года - 2016». Лучшим в различных сферах деятельности специалистам были вручены статуэтки «Алтын Адам».

Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

Главную номинацию премии «Подвиг года - 2016» вручал аким Мангистауской области Алик Айдарбаев. Ее обладателя Галымжана Кузембаева, который спас троих детей из пожара до приезда службы пожаротушения, глава региона торжественно назвал «Человеком года-2016».


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

«Учителем года - 2016» была признана Мейрамгуль Турбекова, учитель казахского языка и литературы школы-гимназии №13, которая использует в обучении технологии критического мышления, воспитала не один десяток победителей областных, республиканских предметных олимпиад по казахскому языку и литературе, международной олимпиады «Nalanda», олимпиады «Жарқын болашақ», республиканского конкурса «KAZAKHSTAN ART FESTIVAL», творческого конкурса «Президент – ел тірегі».


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

В номинации «Воспитатель года - 2016» лучшей была признана Зухра Аранбасарова, воспитатель детского сада №4 «Акку». Применила в своей работе методы сценической подготовки и песочной терапии. Является автором учебно-методического конспекта для детей «Вместе весело шагать», методической работы «Математика в детском саду», а также ряда публикаций в республиканских изданиях.


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

«Ученым года - 2016» стал Адилет Кабылов, доцент, заведующий кафедрой казахского языка и литературы КГУТиИ им.Ш.Есенова. Он автор двух монографий, учебника, 10 учебных и методических пособий. Также он написал более 100 научных статей и научно-публицистических очерков. Основные направления научно-исследовательской работы – сатира в казахской литературе, ирония в произведениях Абиша Кекильбаева.


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

Победу в номинации «Полицейский года - 2016» присудили Амангельды Досжанову, начальнику управления внутренних дел Жанаозена. Под его руководством проделана большая работа по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка. Стаж работы в правоохранительной системе - 24 года.


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

«Лучшим в сфере культуры и искусства - 2016» стал актер театра и кино Медгат Омиралиев, актер Мангистауского музыкально-драматического театра имени Н.Жантурина. В этом году он стал лауреатом премии Союза театральных деятелей «Енлiкгул» в номинации «Актёр года - 2016».


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

Премию «Спортсмен года - 2016» завоевала Наталья Горохова, мастер-спорта международной категории по шахматам и шашкам среди инвалидов с нарушением слуха, мастер спорта по легкой атлетике и настольному теннису, серебряный призер чемпионата Азии по легкой атлетике.


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

В номинации «Предприниматель года - 2016» победителем стала Нурияш Ниязова, директор дома моды «Орнек», который открыт в 1985 году и с тех пор занимается пошивом национальной одежды (на фото справа).


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

«Журналистом года - 2016» стала Айгуль Даден, редактор сайтов «7292 info» и «Ogni.kz».


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

Победу в номинации «Социальный работник года - 2016» завоевала Гульбану Махамбетова, социальный работник центра обеспечения занятости и регистрации гражданских актов села Жетибай Каракиянского района. Уделяет большое внимание обучению детей-инвалидов рисованию и рукоделию. Работает с подопечными по персональной реабилитационной программе.


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

Победу в номинации «Признание года - 2016» завоевал Мади Ташев, директор Мангистауской областной детской деревни семейного типа, в которой с 2014 года под его руководством количество воспитанников сократилось на 40 процентов. За два года передано на опекунство и патронатное воспитание 11 детей, 14 воспитанников вернулись в родные семьи.


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

«Врачом года - 2016» признан Курман Кайранов, заведующий отделением травматологии и ортопедии детской областной больницы. Под его руководством с 2015 года проведено свыше 600 операций различной степени сложности. В этом году впервые в Актау он провел успешную операцию эндоскопическим методом на пищеводный проход новорожденного ребенка.


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

«Медсестрой года - 2016» стала Назира Еркебаева, медсестра фельдшерско-амбулаторного пункта Турыш Бейнеуской районной больницы, которая 28 лет оказывает первую медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов, скотоводческих хозяйств Матай и Шагырлы-Шомекей.


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

Победу в номинации «Неправительственная организация года - 2016» получил Самсон Аракелян, директор общественного фонда «Domadoma», который являлся организатором урбан-фестиваля «Aktau Open Fest - 2016», собравшего в этом году более 270 спортсменов из разных стран и около 100 тысяч зрителей.


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

«Меценатом года - 2016» стал Айткали Тилеумаганбетов, президент Мангистауской областной федерации кик-тайбоксинга, предприниматель. Является спонсором различных мероприятий республиканского и областного масштабов. Принимал непосредственное участие в вопросах разработки проекта спортивного комплекса села Акшукур Тупкараганского района.


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

«Нефтяником года - 2016» признан Акмурат Атшыбаев, оператор нефтегазодобычи цеха №1 АО «Каражанбасмунай», который начал работать в нефтегазовой отрасли водителем, а сегодня его общий трудовой стаж составляет - 37 лет.


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

«Фермером года - 2016» признан руководитель фермерского хозяйства «Мәтжан» села Онды Мангистауского района Кыдыркожа Манаш, который на протяжении многих лет занимается благотворительностью, оказывает помощь малоимущим семьям, ветеранам, а также организовывает бесплатную подписку для ветеранов населенного пункта Баскудук на печатные издания.


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

Обладателем премии «Строитель года» стал Максим Исмагулов, работающий в строительной сфере 43 года. Он является строителем здания департамента государственных доходов области и школы на 960 мест в Баянды Мунайлинского района.


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

«Лучшим работником жилищно-коммунального хозяйства - 2016» стал Садуакас Жарылгапов, начальник участка коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы».


Главную награду премии «Человек года — 2016» в Мангистауской области вручили восьмикласснику

Победу в номинации «Лучший социальный проект года - 2016» одержал Тимур Бектур, директор учебного центра «Тимур Academi».


- За небольшую историю проведения конкурса в летопись «Человек года» вписаны имена достойнейших жителей региона, которые внесли и вносят вклад в развитие региона. Это люди труда, люди, преданные своему делу. Это наши родные, близкие, знакомые, соседи, друзья, дети, отцы и матери. Те, кто днем и ночью, в будни и праздники - всегда на посту. В больницах, на производствах, охраняют границы, несут дежурства, обеспечивают нашу безопасность на суши, на море и в воздухе. Хотел бы сказать отдельно о нашем подрастающем поколении, которые бывают неравнодушны к чужой беде и являются примером для своих сверстников. Вами по-праву мы можем гордиться, - сказал Алик Айдарбаев.[/center]

Фото Ольги Ярославской и Жаната Айганина


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