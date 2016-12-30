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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:59

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В Актау пожарные отработали учения по ликвидации возгорания в высотном доме

Учения прошли в жилом комплексе «Акку» в 33 микрорайоне. Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ отработали способы тушения пожара и спасения людей, оказавшихся на верхних этажах.

Учения в 33 микрорайоне. Фото предоставлено пресс-службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ
По легенде учений, условное возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. Поздним вечером на пульт дежурного поступил звонок от охранника ТОО «Альянс Құрылыс К». На месте происшествия находились пострадавшие, которым требовалась помощь спасателей. К месту пожара прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей города. Здесь же был создан оперативный штаб пожаротушения.

В Актау пожарные отработали учения по ликвидации возгорания в высотном доме


Температура воздуха в здании повысилась, образовалось плотное задымление, возникла угроза жизни людей и распространения дыма в смежные помещения и на верхние этажи. При условном задымлении бойцы звеньев газодымозащитной службы определили очаг условного пожара. Эвакуированы 20 человек. После локализации пожара двоих мужчин, работавших в новостройке, вынесли на улицу и передали сотрудникам центра медицины катастроф.

В Актау пожарные отработали учения по ликвидации возгорания в высотном доме


- Пожарно-тактические учения в жилых зонах позволяют специалистам пожаротушения отработать план действий при пожаре в ночное время суток. Так, накануне Нового года проведены пожарно-тактические учения. Основная задача – спасение людей, обучение администрации объекта действиям по тушению пожаров первичными средствами пожаротушения и совершенствование тактической подготовки огнеборцев в боевой обстановке, - сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

В Актау пожарные отработали учения по ликвидации возгорания в высотном доме


В учениях приняли участие 71 человек личного состава подразделений гарнизона службы пожаротушения Актау и 18 единиц пожарной техники, из них шесть основных, восемь специальных, четыре вспомогательных.

- Благодаря согласованным и четким действиям пожарной команды очаг возгорания был быстро локализован, а полностью потушить пожар удалось менее чем за полчаса, - отметили спасатели.

В Актау пожарные отработали учения по ликвидации возгорания в высотном доме


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Комментарии ( 1 )

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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 13:37
ребята про высотные дома что у нас -как их будем тушить как с них народ снимать -дома то уже стоят построены и подписаны ***пожарниками а техника у вас есть чтоб с ними работать как положено?? а такая откаряка для л***в **ни о чём не говорит тем кто должен быть в вас всегда уверен**--
18 единиц пожарной техники, из них шесть основных, восемь специальных, четыре вспомогательных.
 
 

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