В Актау пожарные отработали учения по ликвидации возгорания в высотном доме

По легенде учений, условное возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. Поздним вечером на пульт дежурного поступил звонок от охранника ТОО «Альянс Құрылыс К». На месте происшествия находились пострадавшие, которым требовалась помощь спасателей. К месту пожара прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей города. Здесь же был создан оперативный штаб пожаротушения.Температура воздуха в здании повысилась, образовалось плотное задымление, возникла угроза жизни людей и распространения дыма в смежные помещения и на верхние этажи. При условном задымлении бойцы звеньев газодымозащитной службы определили очаг условного пожара. Эвакуированы 20 человек. После локализации пожара двоих мужчин, работавших в новостройке, вынесли на улицу и передали сотрудникам центра медицины катастроф.- Пожарно-тактические учения в жилых зонах позволяют специалистам пожаротушения отработать план действий при пожаре в ночное время суток. Так, накануне Нового года проведены пожарно-тактические учения. Основная задача – спасение людей, обучение администрации объекта действиям по тушению пожаров первичными средствами пожаротушения и совершенствование тактической подготовки огнеборцев в боевой обстановке, - сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ.В учениях приняли участие 71 человек личного состава подразделений гарнизона службы пожаротушения Актау и 18 единиц пожарной техники, из них шесть основных, восемь специальных, четыре вспомогательных.- Благодаря согласованным и четким действиям пожарной команды очаг возгорания был быстро локализован, а полностью потушить пожар удалось менее чем за полчаса, - отметили спасатели.