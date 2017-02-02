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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Вчера, 18:08

Просмотров: 4762

Водителю перевернувшегося в 11 микрорайоне Актау автомобиля грозит до 30 суток ареста

ДТП произошло ночью 24 января напротив 7 дома в 11 микрорайоне Актау. По неподтвержденным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Сarisma наехал на люк и совершил опрокидывание, задев стоящий на парковке автомобиль. Водителя привлекли к административной ответственности по трем статьям кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото очевидцев
По данным очевидцев, водитель скрылся с места происшествия.

Водителю перевернувшегося в 11 микрорайоне Актау автомобиля грозит до 30 суток ареста

Фото очевидцев


- Водитель автомобиля марки Mitsubishi Carisma совершил ДТП, в результате чего автомобиль перевернулся. ДТП произошло на автодороге напротив 7 дома 11 микрорайона. По данному факту водитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), части 3 статьи 611 КоАП РК (Невыполнение водителем, лишенным права управления транспортным средством либо не имеющим права управления транспортными средствами, обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и части 1 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления, страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и (или) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство. Материал будет передан в Специализированный административный суд Актау для принятия решения, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Водителю перевернувшегося в 11 микрорайоне Актау автомобиля грозит до 30 суток ареста

Место ДТП. Фото автора


Согласно Кодексу об административных правонарушениях РК, в качестве наказания по части 1 статьи 610 грозит штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев. Нарушение части 3 статьи 611 влечет штраф в размере 100 МРП (226 900 тенге) либо административный арест на 30 суток. В качестве наказания по части 1 статьи 612 предусмотрен штраф в размере пяти МРП (11 345 тенге).


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Комментарии ( 4 )

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  • markizaktau
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 00:44
господа 30 суток это перебор - горбатого могила исправит -а этого неудачника ещё и корми за народные деньги! так не пойдёт -лишение прав на 10 лет и возмещение всех убытков -вот это было бы справедливо!
***************************
машину жалко
 
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  • Додкин
 Maksat Akmurat (Посетители) Вчера, 19:31
Цитата: Куаныш Атшыбай
орнынан қашпас еді...

бәрі мүмкін
 
-1
  • largeman
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  • синдбад
  • Лара Крофт
 Маривана (Посетители) Вчера, 19:05
Цитата: Куаныш Атшыбай
и


Куна, ну ты че великий и могучий забывать стал? так интересно было твои комменты нет нет почитать ))))

legalize it...
 
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  • Додкин
  • largeman
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Вчера, 18:43
Жол апатына ұшыраған көлік, үлкен жылдамдықпен жүрген боп тұр ғой. Жүргізуші мас болған боп тұр, әйтпесе, жол апаты орнынан қашпас еді...
 
 

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