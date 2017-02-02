Водителю перевернувшегося в 11 микрорайоне Актау автомобиля грозит до 30 суток ареста

Фото очевидцев

Место ДТП. Фото автора

По данным очевидцев, водитель скрылся с места происшествия.- Водитель автомобиля марки Mitsubishi Carisma совершил ДТП, в результате чего автомобиль перевернулся. ДТП произошло на автодороге напротив 7 дома 11 микрорайона. По данному факту водитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), части 3 статьи 611 КоАП РК (Невыполнение водителем, лишенным права управления транспортным средством либо не имеющим права управления транспортными средствами, обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и части 1 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления, страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и (или) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство. Материал будет передан в Специализированный административный суд Актау для принятия решения, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.Согласно Кодексу об административных правонарушениях РК, в качестве наказания по части 1 статьи 610 грозит штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев. Нарушение части 3 статьи 611 влечет штраф в размере 100 МРП (226 900 тенге) либо административный арест на 30 суток. В качестве наказания по части 1 статьи 612 предусмотрен штраф в размере пяти МРП (11 345 тенге).