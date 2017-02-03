Улыгбек Мылтыков: На трассах Мангистау дежурят сотрудники местной полиции

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- За прошедшую ночь крупных ДТП на дорогах Актау не было. Зафиксированы три касательных наезда на пешеходов. Пострадавших нет. Подразделения местной полицейской службы организовали сопровождение автомобилистам на дорогах области. Эта мера была принята в связи с очень плохой видимостью на дорогах, в пределах трех метров, - сказал Улыгбек Мылтыков.



Сотрудники МПС ДВД Мангистау работали в усиленном режиме, сообщает заместитель начальника ведомства.



- Нашими силами было организовано сопровождение автомобилистов на трассах за пределами Актау. На постах ГАИ проводили профилактические беседы с водителями и организовывали колонны из 15-20 машин, - рассказал Улыгбек Мылтыков.



Сотрудники МПС ДВД Мангистауской области рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах, в особенности пешеходам.



- Люди, когда переходят дорогу по пешеходному переходу, не смотрят по сторонам. Многие вообще наденут наушники и не беспокоятся. Граждане должны понимать, что в условиях сильного гололеда у водителя не всегда получится экстренно затормозить, - говорит заместитель начальника МПС Мангистауской области.



Сотрудники МПС ДВД Мангистау работают в усиленном режиме на участках дорог, где еще сохраняется гололёд, отметил Улыгбек Мылтыков.