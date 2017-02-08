В Актау планируют установить 500 видеокамер в криминогенных участках города

Камеры представляют собой полноприводную систему позиционирования, в состав которой входит поворотное устройство, термокожух, приемник телеметрии и камера (цветная или день-ночь) с 16, 22 или 23-кратным трансфокатором. Esprit вращается в горизонтальной плоскости на 360º и осуществляет наклон в вертикальной плоскости от -83º до 33º. Эта камера выдерживает температуры от -45ºС до +65ºС и скорость ветра до 51 м/с.

Системы наблюдения уже установлены во дворах 2-го и 27-го микрорайонов. Охвачено 12 дворов, всего установлено 111 камер, подключенных к участковому пункту полиции, рассказали в МПС.Всего, как сообщают в местной полиции, во дворах Актау планируют установить 1800 видеокамер.- Ведется работа по установке камер по программе государственно-частного партнерства. На первом этапе запланирована установка 500 видеокамер в наиболее криминогенных участках города, - рассказал Амангельды Халмурадов.В 2016 году на реализацию программы «Безопасный двор» выделено 46 миллионов 200 тысяч тенге из местного бюджета.- Установленные камеры позволяют вычислять хулиганство, кражи, мелкие административные преступления. Я думаю, что это очень хорошо для населения. Камеры позволяют контролировать состояние дворовых территорий, подъездов жилых домов, детских площадок и парковок для автотранспорта, - сказал Амангельды Халмурадов.Ранее на нашем сайте вышла статья о том, что на установку 20 камер видеонаблюдения из областного бюджета выделили 159 миллионов тенге.По словам руководителя МПС ДВД Мангистауской области, ранее была допущена ошибка и выдана некорректная сумма затрат.- В 2016 году из местного бюджета выделено 115 миллионов 432 тысячи 100 тенге, из которых 113 миллионов 639 тысяч 100 тенге направлены на покупку и установку 20 поворотных цифровых управляемых видеокамер Pelco HD Esprit в комплекте с инфракрасными подсветками. Камеры установлены в общественных местах, парках, на центральных дорогах, перекрестках и дворах. Все 20 систем видеонаблюдения подключены к Центру оперативного управления (ЦОУ). На оставшуюся сумму 1 миллион 793 тысяч тенге - произведен перенос четырех поворотных видеокамер Pelco HD Spectra с учреждений ДУИС во дворы 11 микрорайона: у домов № 18, 18а, 19, 26, - рассказал Амангельды Халмурадов.По словам главы местной полиции области, была разработана проектно-сметная документация (ПСД), которая прошла заключение госэкспертизы. В ПСД предусмотрены все виды работ и расходов, включая установку, настройку, тестирование и оплату рабочим. Вся устанавливаемая техника согласовывается с департаментом технической службы министерства внутренних дел.- Преимущества этих камер заключаются в надежности и высокой производительности. Приборы усовершенствованные, 2016 года выпуска. Закуплены у официального дистрибьютора в Казахстане с гарантийным обслуживанием. Сама установка состоит не просто из одной камеры, есть много сопутствующих устройств. Ко всем 24 видеокамерам подведены волоконно-оптические линии связи и электропитание, установлены металлические опоры для видеокамер, телекоммуникационные шкафы, проводились землеустроительные работы. Произведена интеграция системы видеонаблюдения с ситуационным центром МВД РК, - говорит Амангельды Халмурадов.Установленные в Актау камеры, по словам Амангельды Халмурадова, отличаются надежностью.- Срок эксплуатации наших камер по нормативам семь лет, но как показала практика, камеры, которые были закуплены в 2008 году, работают уже девять лет. Сейчас прорабатывается совместная программа с АО «Казахтелеком», называется она «Облачное видеонаблюдение». В подъездах и во дворах они будут устанавливать камеры. Доступ к ним сможет получить любой житель города, - отметил Амангельды Халмурадов.Напомним, в 2016 году в Мангистау с помощью записей с камер видеонаблюдения раскрыто 195 преступлений. Кроме того, в Мангистау выявлено 28 136 административных правонарушений.