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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 257

В Актау планируют установить 500 видеокамер в криминогенных участках города

В рамках программы «Безопасный двор» в 2017 году ДВД Мангистау планирует оснастить наиболее криминогенные микрорайоны Актау 500 камерами видеонаблюдения. Меры принимаются для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан. Об этом рассказал Амангельды Халмурадов, руководитель местной полицейской службы (МПС) ДВД Мангистауской области.

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Системы наблюдения уже установлены во дворах 2-го и 27-го микрорайонов. Охвачено 12 дворов, всего установлено 111 камер, подключенных к участковому пункту полиции, рассказали в МПС.

Всего, как сообщают в местной полиции, во дворах Актау планируют установить 1800 видеокамер.

- Ведется работа по установке камер по программе государственно-частного партнерства. На первом этапе запланирована установка 500 видеокамер в наиболее криминогенных участках города, - рассказал Амангельды Халмурадов.

В 2016 году на реализацию программы «Безопасный двор» выделено 46 миллионов 200 тысяч тенге из местного бюджета.

- Установленные камеры позволяют вычислять хулиганство, кражи, мелкие административные преступления. Я думаю, что это очень хорошо для населения. Камеры позволяют контролировать состояние дворовых территорий, подъездов жилых домов, детских площадок и парковок для автотранспорта, - сказал Амангельды Халмурадов.

Ранее на нашем сайте вышла статья о том, что на установку 20 камер видеонаблюдения из областного бюджета выделили 159 миллионов тенге.

По словам руководителя МПС ДВД Мангистауской области, ранее была допущена ошибка и выдана некорректная сумма затрат.

- В 2016 году из местного бюджета выделено 115 миллионов 432 тысячи 100 тенге, из которых 113 миллионов 639 тысяч 100 тенге направлены на покупку и установку 20 поворотных цифровых управляемых видеокамер Pelco HD Esprit в комплекте с инфракрасными подсветками. Камеры установлены в общественных местах, парках, на центральных дорогах, перекрестках и дворах. Все 20 систем видеонаблюдения подключены к Центру оперативного управления (ЦОУ). На оставшуюся сумму 1 миллион 793 тысяч тенге - произведен перенос четырех поворотных видеокамер Pelco HD Spectra с учреждений ДУИС во дворы 11 микрорайона: у домов № 18, 18а, 19, 26, - рассказал Амангельды Халмурадов.

По словам главы местной полиции области, была разработана проектно-сметная документация (ПСД), которая прошла заключение госэкспертизы. В ПСД предусмотрены все виды работ и расходов, включая установку, настройку, тестирование и оплату рабочим. Вся устанавливаемая техника согласовывается с департаментом технической службы министерства внутренних дел.

Характеристика камеры Pelco HD Esprit:

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- Преимущества этих камер заключаются в надежности и высокой производительности. Приборы усовершенствованные, 2016 года выпуска. Закуплены у официального дистрибьютора в Казахстане с гарантийным обслуживанием. Сама установка состоит не просто из одной камеры, есть много сопутствующих устройств. Ко всем 24 видеокамерам подведены волоконно-оптические линии связи и электропитание, установлены металлические опоры для видеокамер, телекоммуникационные шкафы, проводились землеустроительные работы. Произведена интеграция системы видеонаблюдения с ситуационным центром МВД РК, - говорит Амангельды Халмурадов.

Установленные в Актау камеры, по словам Амангельды Халмурадова, отличаются надежностью.

- Срок эксплуатации наших камер по нормативам семь лет, но как показала практика, камеры, которые были закуплены в 2008 году, работают уже девять лет. Сейчас прорабатывается совместная программа с АО «Казахтелеком», называется она «Облачное видеонаблюдение». В подъездах и во дворах они будут устанавливать камеры. Доступ к ним сможет получить любой житель города, - отметил Амангельды Халмурадов.

Напомним, в 2016 году в Мангистау с помощью записей с камер видеонаблюдения раскрыто 195 преступлений. Кроме того, в Мангистау выявлено 28 136 административных правонарушений.

Карта установленных камер видеонаблюдения составлена на основе данных, предоставленных пресс-службой ДВД Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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  • Casper
 xerox (Посетители) Сегодня, 17:53
Это уже было и писали подобное ранее, а толку от ваших камер? Они работают только на водителей, которые не включают ближний свет. А когда происходят реальные криминальные вещи, все камеры вдруг "перестают работать".
 
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ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 17:51
Давайте уже пора.
 
 

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