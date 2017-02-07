Жителя Актау оштрафовали за вождение в нетрезвом виде

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Нетрезвого водителя задержали в 04:00 25 декабря 2016 года напротив 13 дома 5 микрорайона, говорится в сообщении суда.



- В декабре 2016 года гражданина Г. уже лишили водительских прав на три года. Приговором суда подсудимый Г. признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 МРП ( 56 725 тенге ) с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года.



Приговор суда не вступил в законную силу.