Новый Актау

Фото Ольги Ярославской
В Актау проектируют 18 и 18А микрорайоны, коммуникации проводят в 19 микрорайоне. Разрабатывается проект детальной планировки пляжной зоны в северо-западном направлении, в сторону Акшукура. Работы планируют завершить в 2019 году.
Пять участков в 19А микрорайоне продали на аукционе. Назначение одного из них - супермаркет, четыре участка предназначены для строительства административных зданий.
- С 2016 года порядок ввода новых строений в эксплуатацию изменился. Если раньше в состав комиссии входили специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, газовой службы, городского акимата, то сейчас в комиссию входят: застройщик, подрядчик, проектировщик и специалист по техническому надзору. В обязанности последнего входит контроль за ходом строительства. Он и принимает объект. Государственный орган никакого участия в приемке жилого дома не принимает. К слову, у объекта есть гарантийный срок эксплуатации — два года, - рассказал Ерлан Саркенов.
Ранее о строительстве новых микрорайонов Актау рассказал Серикбай Трумов, аким Актау.
Через новые микрорайоны проходят маршруты автобусов №2, 3, 5, 103, 104, 105.
Фото Ольги Ярославской. Видео Рашида Исмагилова
Пять участков в 19А микрорайоне продали на аукционе. Назначение одного из них - супермаркет, четыре участка предназначены для строительства административных зданий.
- С 2016 года порядок ввода новых строений в эксплуатацию изменился. Если раньше в состав комиссии входили специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, газовой службы, городского акимата, то сейчас в комиссию входят: застройщик, подрядчик, проектировщик и специалист по техническому надзору. В обязанности последнего входит контроль за ходом строительства. Он и принимает объект. Государственный орган никакого участия в приемке жилого дома не принимает. К слову, у объекта есть гарантийный срок эксплуатации — два года, - рассказал Ерлан Саркенов.
Ранее о строительстве новых микрорайонов Актау рассказал Серикбай Трумов, аким Актау.
Через новые микрорайоны проходят маршруты автобусов №2, 3, 5, 103, 104, 105.
Карта автобусных маршрутов
Фото Ольги Ярославской. Видео Рашида Исмагилова