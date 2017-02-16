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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 09:30

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Новый Актау

В Актау продолжается строительство объектов в новых микрорайонах. В 2016 году изменен порядок ввода новых строений в эксплуатацию. Об этом рассказал Ерлан Саркенов, руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Актау.

Фото Ольги Ярославской
В Актау проектируют 18 и 18А микрорайоны, коммуникации проводят в 19 микрорайоне. Разрабатывается проект детальной планировки пляжной зоны в северо-западном направлении, в сторону Акшукура. Работы планируют завершить в 2019 году.

Пять участков в 19А микрорайоне продали на аукционе. Назначение одного из них - супермаркет, четыре участка предназначены для строительства административных зданий.

- С 2016 года порядок ввода новых строений в эксплуатацию изменился. Если раньше в состав комиссии входили специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, газовой службы, городского акимата, то сейчас в комиссию входят: застройщик, подрядчик, проектировщик и специалист по техническому надзору. В обязанности последнего входит контроль за ходом строительства. Он и принимает объект. Государственный орган никакого участия в приемке жилого дома не принимает. К слову, у объекта есть гарантийный срок эксплуатации — два года, - рассказал Ерлан Саркенов.



Ранее о строительстве новых микрорайонов Актау рассказал Серикбай Трумов, аким Актау.



Через новые микрорайоны проходят маршруты автобусов №2, 3, 5, 103, 104, 105.



Карта автобусных маршрутов


Фото Ольги Ярославской. Видео Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 1 )

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goblin (Посетители) Сегодня, 10:10
31Б мкрн - ппц курятники...
 
 

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