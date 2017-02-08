Жители Актау пожаловались на освещение в городе

Скриншот с видеоматериала
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Уважаемые пользователи! Предлагаем рассказать в комментариях, сталкиваетесь ли вы с проблемой освещения микрорайонов в Актау?
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Среда, 08 Февраля
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Комментарии ( 15 )
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