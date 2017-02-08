Сейчас на сайте
2513
объявлений
  • продам Приозерный-1, дом за 18 800 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 28 000 000 тенге
  • продам Батыр, земельный участок за 1 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • продам Батыр, земельный участок за 1 500 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • продам Баянды, земельный участок за 8 000 000 тенге
 

 
Среда, 08 Февраля
-4...-8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 324.62 KZT
  • €1 = 345.56 KZT
  • 1 RUB = 5.46 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:31

Просмотров: 1224

Жители Актау пожаловались на освещение в городе

Жители Актау жалуются на плохое освещение в некоторых микрорайонах. О том, сколько средств планируют потратить на городское освещение, рассказали в Актауском управлении электрических сетей.

Скриншот с видеоматериала


Скачать видео можно здесь.


Уважаемые пользователи! Предлагаем рассказать в комментариях, сталкиваетесь ли вы с проблемой освещения микрорайонов в Актау?


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 15 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Mona (Посетители) Сегодня, 18:19
Такая же история и со мной произошла! Между 12 и 12а или 27а, не знаю как правильно. Но там пешеходный переход вообще не освещен. Просто никак! Я случайно остановилась перед носками ее сапог! Меня потом трясло всю дорогу: как не задавила. И прощения внутренне у нее просила, так страшно!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
RRR (Посетители) Сегодня, 18:06
В наше время говорили: "Темнота друг молодёжи." lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mer (Посетители) Сегодня, 18:03
ЧЕБУРАТОР.,
Ваше предложение,какого цвета должны быть лампы для освещения дороги?Только не говорите про холодный цвет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Грешник
  • Швейк
  • Mona
 Медуза (Посетители) Сегодня, 17:43
Уважаемые пользователи! Предлагаем рассказать в комментариях, сталкиваетесь ли вы с проблемой освещения микрорайонов в Актау?


Конечно сталкиваемся с этим постоянно.
Вот один из примеров.
В декабре месяце ехала в 21 час между вторым и третьим микрорайонами. Не доезжая бывшего магазина "Радуга" из-за машин выскочила женщина в черном плаще, чёрных сапогах и с чёрным волосом ... Она полностью сливалась с чёрной, не освящённой дорогой. ... Б...., как мы её не задавили... не знаю. Она, как приведение предстала перед лобовым стеклом.
Я понимаю, что это всё напоминает детскую страшилку, но в жизни это ещё страшней unsmile

Зато сегодня ехала домой в 17 часов, а по нашей дороге вдоль набережной 14-го микрорайона..... РАБОТАЛИ ВСЕ ФОНАРИ!!!! .... Разве это не абсурд?????
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mag (Посетители) Сегодня, 17:27
лампа типа ДРЛ излучает свет за счет свечения люминофора - паров ртути. ДРЛ наиболее распространенный в настоящее время тип ламп. Такие лампы легко изготовить, они обладают невысокой цветопередачей и меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНаТ,
Лампы ДНаТ (желтое свечение) различной мощности (70, 150, 250 или 400 Вт) используются, как правило, для уличного освещения, в том числе для освещения транспортных магистралей, туннелей, вокзалов, аэродромов, промышленных территорий — т.е. везде, где требуется обеспечить кoнтрaстную видимoсть oбъeктoв в любых погодных условиях.
 
-1
  • mer
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 16:52
Қала жолдарының бәрін сапалы шардармен қамтамасыз етемін дегенде, анық 5 жыл өтеді. Сондықтан, түңгі мезгілде көлікпен 20 шақырым сағатпен жүруге тура келеді look
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:49
сзади нейрона вообще тьма когда в 14 мкр въезжаешь к 31 дому!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babnik (Посетители) Сегодня, 16:28
давно пора уже заняться освещением улиц, особенно дорог, например дорога между 13 и 17 мкрн, и таких примеров много. В дождь и слякоть ниче не видать. Господин Аким города, решите эту проблему. Толку от того что понаставили мигающие знаки на пешеходах?! Хотя бы осветите как дорогу Сары Базара.

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ann5366
  • zhanino
  • Юрий Спассков
  • Abik
  • Грешник
 akulina (Посетители) Сегодня, 16:01
Зачем освещение вдоль дорог и трасс сделали желтым??? Всегда был яркий холодный свет, а сейчас, особенно в слякотную дождливую погоду вообще на дорогах ничего не видно, особенно пешеходов. Такое впечатление экономят себе в карман, а то что аварийные ситуации на дорогах из-за плохого освещения их не волнует, главное карманы туго набиты!!!!!!!!!!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • vseznaika
  • Грешник
 AGU (Посетители) Сегодня, 15:57
Необходимо переходить на светодиодное освещение, как в помещениях так и вне. Сейчас светодиоды стоят недорого, но многие даже не понимают что это, и берут спиральные лампы при сопоставимой цене.
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика