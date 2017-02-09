Кундуз Киркимова: В Мангистау снизилась заболеваемость туберкулезом

Здание противотуберкулезного диспансера. Фото автора
С 1 января 2017 года зарегистрировано 32 впервые выявленных случая заболевания. В этот же период 2016 года выявлено 38 новых случаев туберкулеза. Среди детей до 18 лет цифра осталась на прежнем уровне – по четыре пациента в прошлом и в наступившем году, сообщают в противотуберкулезном диспансере.
- Тенденция снижения заболеваемости наблюдается с 2015 года. Тогда на учет было взято 396 больных, в 2016 году – 376. У 30 выявленных в 2017 году больных поражены органы дыхания, а у двоих - внелегочная форма туберкулеза. Один пациент взят на учет с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов, другому больному врачи поставили диагноз «туберкулез костей и суставов», - рассказала Кундуз Киркимова.
В рейтинге областей, где в 2017 году отмечается снижение заболеваемости туберкулезом, Мангистау находится на третьем месте после Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.
Ранее фтизиатры Актау рассказали, о каких признаках заболевания необходимо знать и как защитить себя от туберкулеза.
- Тенденция снижения заболеваемости наблюдается с 2015 года. Тогда на учет было взято 396 больных, в 2016 году – 376. У 30 выявленных в 2017 году больных поражены органы дыхания, а у двоих - внелегочная форма туберкулеза. Один пациент взят на учет с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов, другому больному врачи поставили диагноз «туберкулез костей и суставов», - рассказала Кундуз Киркимова.
В рейтинге областей, где в 2017 году отмечается снижение заболеваемости туберкулезом, Мангистау находится на третьем месте после Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.
Ранее фтизиатры Актау рассказали, о каких признаках заболевания необходимо знать и как защитить себя от туберкулеза.