Сейчас на сайте
2550
объявлений
  • продам Гараж за 1 300 000 тенге
  • продам Приморский, коттедж за 140 000 000 тенге
  • меняю 3-комнатную квартиру за 27 000 000 тенге
  • сдам 3-комнатную квартиру за 8 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 6 700 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 8 500 000 тенге
  • продам Гараж за 1 800 000 тенге
 

 
Четверг, 09 Февраля
-8...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 324.62 KZT
  • €1 = 345.56 KZT
  • 1 RUB = 5.46 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:08

Просмотров: 0

Кундуз Киркимова: В Мангистау снизилась заболеваемость туберкулезом

Уровень заболеваемости туберкулезом в Мангистауской области с начала 2017 года снизился на 19,4 процента. Об этом рассказала Кундуз Киркимова, заместитель главного врача областного противотуберкулезного диспансера.

Здание противотуберкулезного диспансера. Фото автора
С 1 января 2017 года зарегистрировано 32 впервые выявленных случая заболевания. В этот же период 2016 года выявлено 38 новых случаев туберкулеза. Среди детей до 18 лет цифра осталась на прежнем уровне – по четыре пациента в прошлом и в наступившем году, сообщают в противотуберкулезном диспансере.

- Тенденция снижения заболеваемости наблюдается с 2015 года. Тогда на учет было взято 396 больных, в 2016 году – 376. У 30 выявленных в 2017 году больных поражены органы дыхания, а у двоих - внелегочная форма туберкулеза. Один пациент взят на учет с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов, другому больному врачи поставили диагноз «туберкулез костей и суставов», - рассказала Кундуз Киркимова.

В рейтинге областей, где в 2017 году отмечается снижение заболеваемости туберкулезом, Мангистау находится на третьем месте после Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.

Ранее фтизиатры Актау рассказали, о каких признаках заболевания необходимо знать и как защитить себя от туберкулеза.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика