«Актау, говори!» Городское освещение

Скриншот из видеоматериала
Обслуживанием уличных фонарей в Актау занимается ГКП «АУЭС». В 2017 году на освещение Актау планируют потратить 160 миллионов тенге, ранее сообщили на предприятии.
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