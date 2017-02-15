Волонтеры: Проблему бродячих собак в Актау может решить стерилизация животных

Фото Кадырбека Айдар улы
Волонтеры считают, что стерилизация бродячих животных - метод более действенный, чем их отстрел. Как рассказали представители фонда «Актос», они не раз спасали собак. Представители общественного фонда считают, что под прицелом находятся не только животные, сбивающиеся в стаи и представляющие опасность. Под обстрел попадают потерявшиеся, выбежавшие за ворота в жилом массиве собаки и щенки.
- Мы забираем таких животных к себе на передержку. Даем им защиту и кров. Обязательно стерилизуем, конечно, за свой счет. Местные ветеринары делают скидку на бродячих собак, но это все равно очень дорого по сравнению с остальными регионами. Процедура обходится от 15 тысяч тенге. Поэтому часто мы приглашаем ветеринаров из других городов. Они с удовольствием к нам приезжают на несколько дней. Проводят десятки операций за доступные деньги. В апреле к нам приезжают специалисты из Костаная. Там уже давно проводят дешевую массовую стерилизацию бродячих животных, и поэтому на улице невозможно встретить большую бесхозную собаку, как у нас, - говорят волонтеры общественного фонда «Актос».
По данным департамента по защите прав потребителей области, в 2016 году убито и утилизировано свыше 18 000 животных.
- Неужели нашему городу не жалко денег, выделяемых на отстрел этих бедных животных? Неужели непонятно до сих пор, что это абсолютно бездейственный метод и он никак не поможет избавиться от проблемы бродячих собак? Ежегодно выделяются огромные деньги, на улицах дети и взрослые видят вот это варварство по отношению к живым существам, как сотрудники службы отстрела душат собак, бьют их по голове, стреляют. Потом у правительства возникает вопрос: откуда берутся такие жестокие дети? Так мы подаем наглядный пример сами, своим отношением, - рассказывает группа волонтеров.
В Таразе, как рассказали представители общественного фонда, с 2010 года при поддержке городского акимата работает общественный фонд по защите бездомных животных «Актос». В городе открыт приют, где на передержке содержится более 500 собак, большинство из них впоследствии находят новых хозяев. Всех животных стерилизуют.
- Приюты работают в Кокшетау, Павлодаре и Атырау. Это не самые богатые регионы страны. Между тем, когда мы пришли к Серикбаю Трумову, акиму Актау, с планом и просьбой выделить нам земельный участок для строительства приюта, нам отказали. Не удивительно, что в республиканских новостях рассказывают о том, как дети Мангистау издеваются над животными, бьют собак, мучают кроликов и змей. Наших детей называют извергами, а к нам относятся как «к дикому западу». Неужели не обидно за имидж региона? Неужели не хочется доказать, что мы не скоты? - говорят волонтеры.
Волонтеры фонда привели несколько примеров из опыта спасения бродячих животных. Однажды женщина выходила голубя, которого отобрала у подростков.
- Они посадили птицу в коробку и подожгли. Наша знакомая увидела, отобрала голубя, там перьев не осталось. Долгое время она ухаживала за птицей, летать голубь уже не может, живет у нее дома. Трагичность ситуации в том, что детский мозг допустил подобное. Не менее страшная история — белый котик, к которому мы вызывали специалиста из другого региона. Ему вырвали хвост вместе с кишками. Мы собрали 50 000 тенге, сделали операцию. Сложно передать мучения бедного животного, как он плакал. Сейчас, благо, все хорошо, - рассказывают волонтеры.
Волонтеры общественного фонда «Актос» предлагают провести эксперимент: создать приют, стерилизовать кошек и собак, заставить отстреливать исключительно больных и животных, сбивающихся в стаи.
- Количество пострадавших от укусов животных с каждым годом будет все меньше. Мы просим земельный участок с коммуникациями недалеко от города. Конечно же, было бы неплохо открыть ветеринарную клинику от государства, где по доступным ценам оказывались бы различные медицинские услуги, не только стерилизация, - говорят волонтеры.
Фото предоставлено волонтерами фонда «Актос»
- Мы забираем таких животных к себе на передержку. Даем им защиту и кров. Обязательно стерилизуем, конечно, за свой счет. Местные ветеринары делают скидку на бродячих собак, но это все равно очень дорого по сравнению с остальными регионами. Процедура обходится от 15 тысяч тенге. Поэтому часто мы приглашаем ветеринаров из других городов. Они с удовольствием к нам приезжают на несколько дней. Проводят десятки операций за доступные деньги. В апреле к нам приезжают специалисты из Костаная. Там уже давно проводят дешевую массовую стерилизацию бродячих животных, и поэтому на улице невозможно встретить большую бесхозную собаку, как у нас, - говорят волонтеры общественного фонда «Актос».
По данным департамента по защите прав потребителей области, в 2016 году убито и утилизировано свыше 18 000 животных.
- Неужели нашему городу не жалко денег, выделяемых на отстрел этих бедных животных? Неужели непонятно до сих пор, что это абсолютно бездейственный метод и он никак не поможет избавиться от проблемы бродячих собак? Ежегодно выделяются огромные деньги, на улицах дети и взрослые видят вот это варварство по отношению к живым существам, как сотрудники службы отстрела душат собак, бьют их по голове, стреляют. Потом у правительства возникает вопрос: откуда берутся такие жестокие дети? Так мы подаем наглядный пример сами, своим отношением, - рассказывает группа волонтеров.
В Таразе, как рассказали представители общественного фонда, с 2010 года при поддержке городского акимата работает общественный фонд по защите бездомных животных «Актос». В городе открыт приют, где на передержке содержится более 500 собак, большинство из них впоследствии находят новых хозяев. Всех животных стерилизуют.
- Приюты работают в Кокшетау, Павлодаре и Атырау. Это не самые богатые регионы страны. Между тем, когда мы пришли к Серикбаю Трумову, акиму Актау, с планом и просьбой выделить нам земельный участок для строительства приюта, нам отказали. Не удивительно, что в республиканских новостях рассказывают о том, как дети Мангистау издеваются над животными, бьют собак, мучают кроликов и змей. Наших детей называют извергами, а к нам относятся как «к дикому западу». Неужели не обидно за имидж региона? Неужели не хочется доказать, что мы не скоты? - говорят волонтеры.
Волонтеры фонда привели несколько примеров из опыта спасения бродячих животных. Однажды женщина выходила голубя, которого отобрала у подростков.
- Они посадили птицу в коробку и подожгли. Наша знакомая увидела, отобрала голубя, там перьев не осталось. Долгое время она ухаживала за птицей, летать голубь уже не может, живет у нее дома. Трагичность ситуации в том, что детский мозг допустил подобное. Не менее страшная история — белый котик, к которому мы вызывали специалиста из другого региона. Ему вырвали хвост вместе с кишками. Мы собрали 50 000 тенге, сделали операцию. Сложно передать мучения бедного животного, как он плакал. Сейчас, благо, все хорошо, - рассказывают волонтеры.
Волонтеры общественного фонда «Актос» предлагают провести эксперимент: создать приют, стерилизовать кошек и собак, заставить отстреливать исключительно больных и животных, сбивающихся в стаи.
- Количество пострадавших от укусов животных с каждым годом будет все меньше. Мы просим земельный участок с коммуникациями недалеко от города. Конечно же, было бы неплохо открыть ветеринарную клинику от государства, где по доступным ценам оказывались бы различные медицинские услуги, не только стерилизация, - говорят волонтеры.
Фото предоставлено волонтерами фонда «Актос»