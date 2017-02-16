Жительницу Актау Алию Бижанову «воскресили»

Фото Лианы Рязанцевой
Ошибка, как отметила Акдари Кенганова, произошла из-за сбоя в программе при записи акта гражданского состояния в электронную государственную базу данных «Физические лица».
- В отделе РАГС Мунайлинского района зарегистрирована актовая запись о смерти Абилмажановой Сары, умершей в 2011 году. По техническим причинам при введении ИИН умершей случился сбой программы. Ошибочно этот статус получила Алия Бижанова. На данный момент ошибка устранена в базах ГЦВП и Миграционной полиции. Ее статус восстановлен, - сообщила Акдари Кенганова.
В феврале 2017 года Алия Бижанова узнала, что числится «умершей» с 2011 года. До этого женщина не могла понять причину своего невезения — сначала ее без объяснений не поставили в очередь на жилье, а позже стали возвращать ее пенсионные отчисления работодателю. Также в связи со своей «безвременной кончиной» Алия Бижанова в последнее время не могла устроиться на работу и получать пособия на ребенка.
- В отделе РАГС Мунайлинского района зарегистрирована актовая запись о смерти Абилмажановой Сары, умершей в 2011 году. По техническим причинам при введении ИИН умершей случился сбой программы. Ошибочно этот статус получила Алия Бижанова. На данный момент ошибка устранена в базах ГЦВП и Миграционной полиции. Ее статус восстановлен, - сообщила Акдари Кенганова.
В феврале 2017 года Алия Бижанова узнала, что числится «умершей» с 2011 года. До этого женщина не могла понять причину своего невезения — сначала ее без объяснений не поставили в очередь на жилье, а позже стали возвращать ее пенсионные отчисления работодателю. Также в связи со своей «безвременной кончиной» Алия Бижанова в последнее время не могла устроиться на работу и получать пособия на ребенка.