Сейчас на сайте
2790
объявлений
  • продам Акшукур, зем. участок за 2 000 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 9 500 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 26 000 000 тенге
  • меняю 3-комнатную квартиру за 6 500 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 14 500 000 тенге
  • продам Г. Калуга, 3-комнатную квартиру за 17 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге
 

 
Четверг, 16 Февраля
0...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 320.7 KZT
  • €1 = 338.37 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 0

Жительницу Актау Алию Бижанову «воскресили»

Статус «умершая» Алия Бижанова получила из-за сбоя в программе. На данный момент текущий статус женщины восстановлен. Об этом сообщила Акдари Кенганова, руководитель отдела РАГС (регистрации актов гражданского состояния) Мунайлинского района.

Фото Лианы Рязанцевой
Ошибка, как отметила Акдари Кенганова, произошла из-за сбоя в программе при записи акта гражданского состояния в электронную государственную базу данных «Физические лица».

- В отделе РАГС Мунайлинского района зарегистрирована актовая запись о смерти Абилмажановой Сары, умершей в 2011 году. По техническим причинам при введении ИИН умершей случился сбой программы. Ошибочно этот статус получила Алия Бижанова. На данный момент ошибка устранена в базах ГЦВП и Миграционной полиции. Ее статус восстановлен, - сообщила Акдари Кенганова.

В феврале 2017 года Алия Бижанова узнала, что числится «умершей» с 2011 года. До этого женщина не могла понять причину своего невезения — сначала ее без объяснений не поставили в очередь на жилье, а позже стали возвращать ее пенсионные отчисления работодателю. Также в связи со своей «безвременной кончиной» Алия Бижанова в последнее время не могла устроиться на работу и получать пособия на ребенка.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 11 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Краснов
  • Союз
 trump (Посетители) Сегодня, 13:03
Цитата: Краснов
суммы присуждаемые по ним, как правило, всегда смехотворные, увы.

С паршивой овцы- хоть шерсти клок.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • Союз
 Краснов (Посетители) Сегодня, 12:59
Цитата: trump
Компенсацию за моральный ущерб выплатить не забудьте. Лимонов 20-30, хотя-бы

Да вы юморист, однако lol
В нашей юридической практике такие понятия как копенсация морального и материального вреда хоть и присутствуют, но вот суммы присуждаемые по ним, как правило, всегда смехотворные, увы. Система у нас насквозь гнилая, мы ИМ должны, а вот нам ни кто и ни чем не обязан.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • trump
  • Союз
  • Краснов
 Спиридон (Посетители) Сегодня, 12:57
Это что за сбой в программе, что живого человека система похоронила? Интересно на многих ИИН такой сбой случился? Ведь если бы женщина случайно не узнала об этом, так все и продолжалось бы. Почему в акимате при подаче заявления в очередь на квартиру госслужащие не заинтересовались, как может умерший человек писать заявление, почему с Пенсионного Фонда вернули деньги без объяснения (хотя в этом случае надо было сразу разбираться)? Вопросов много, а ответ один - сбой программы angry
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • Краснов
 Союз (Посетители) Сегодня, 12:55
Теперь надо прямой дорогой в СУД с иском о компенсации морального и материального вреда! Все проблемы из-за халтуры гос. органа, накопившиеся за "время смерти", пусть эти бездари разгребают! Однозначно надо добиваться этого! И Алие хоть какая-то компенсация и этим бестолочам безалаберным в назидание, что подобное паскудство не прощается "ожившими" гражданами!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Краснов
  • Союз
 trump (Посетители) Сегодня, 12:52
Ошибочно этот статус получила Алия Бижанова. На данный момент ошибка устранена в базах ГЦВП и Миграционной полиции. Ее статус восстановлен, - сообщила Акдари Кенганова.

Компенсацию за моральный ущерб выплатить не забудьте. Лимонов 20-30, хотя-бы. Дабы неповадно было делать покойников из живых. Вы убили человека, понимаете? Дармоеды, щщс..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • trump
  • Краснов
  • Союз
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 12:44
А наказали этих грамотеев? Или компьютер виноват?Гнать таких олухов с работы, пускай на рынке торгуют,и вообще не допускать к госслужбе, Сталина на таких надо... poka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • НЕТ
  • trump
  • Краснов
 АДАЙ (Посетители) Сегодня, 12:39
Поздравляю Алия. Вашей смерти виноват сбой программы. lol . Только не сотрудники ЗАГСа. С них с гуся вода. Вам помогла Лада снова жить. Ладе ящик шампанского дайте. А то вы бегали бы еще год или два. lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • Краснов
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:25
Вот что крест штамп животворящий делает! dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Мимоза
  • molotOK
  • TkachevOleg
  • Сергей Владимиров
  • trump
  • Союз
  • Краснов
 Маривана (Посетители) Сегодня, 12:18
и че, все??? попили пяток лет крови у бедной женщины. что за ***** государство где пока крик в сми не поднимешь никто ни**** делать не хочет, бесите ***** devil kill

legalize it...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Краснов
 DANTE (Посетители) Сегодня, 12:14
Все успела в жизни, родиться, вырасти, умереть и вновь очутится в мире живых...
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика