Знаменитые имена Мангистау. Продолжение

Коллаж Ерлана Изимбергенова
Борис Чагай – врач
Имя Бориса Гисебовича известно, пожалуй, каждому жителю Мангистау. Борис Чагай открыл в Актау одну из первых частных клиник. Небольшая клиника имела только хирургический профиль, прием вели шесть сотрудников.
За 69 лет жизни Борис Гисебович спас сотни жизней, в том числе и маленьких детей, проводил сложнейшие операции. Борис Чагай скончался 14 декабря 2016 года. За день до своей смерти врач был удостоен государственной награды за значительный вклад в развитие медицины не только в Мангистауской области, но и в Казахстане.
Амин Туяков – заслуженный мастер спорта Казахстана.
На пике спортивной карьеры уроженец Мангистауской области Амин Туяков шесть раз становился чемпионом Советского Союза в беге на спринтерские дистанции.
В 1965 году сборная СССР, в составе которой был Амин Туяков, обыграла команду США в эстафете 4х100 метров.
Личные рекорды спортсмена - преодоление дистанции на 100 метров за 10,2 секунды и 200 метров - за 20,6 секунд.
Александр Драч – заслуженный тренер Казахстана по боксу
«Сан Саныч» - достаточно произнести это имя и отчество, и большинство жителей Актау поймут, о ком идет речь.
Человек-легенда, за 45 лет воспитавший десятки именитых боксеров, среди которых Асылбек Килимов, Анатолий Кушков, Талгат Калимов, Марат Акимбаев, Марат Джакиев и другие.
Тренировать мальчишек Сан Саныч начал в 1971 году. Благодаря труду тренера в мировом боксе стали известны имена и фамилии спортсменов из Мангистау.
В 2014 году, в свой 75-летний юбилей, Сан Саныч говорил о перспективах, которые он видит у местных тренеров.
- В Мангистау всегда было много талантливых боксеров. И еще радует, что в последнее время появились очень хорошие тренеры. Так что перспективы у нашего бокса есть.
Обращаясь к юным спортсменам, Александр Драч сказал, что каждый из них должен ставить перед собой определенную цель и упорно двигаться к ней.
- А я всегда буду рядом и помогу, чем смогу. Надеюсь, что буду с вами до последних дней своей жизни, - сказал Александр Александрович.
Асылбек Килимов – боксер
Одно из доказательств профессионализма и неоценимого труда Сан Саныча – достижения его ученика Асылбека Килимова. Победитель Кубка и чемпион СССР - все это о нашем земляке Асылбеке Килимове. Легенда бокса, кумир современных спортсменов родился в 1964 году в Шевченко.
В 17 лет вошел в сборную СССР, а в 20 - мог стать первым казахским олимпийским чемпионом по боксу. Один из ярких боев Килимова – его встреча на ринге с чемпионом США Майклом Гроганом.
Килимов смог одолеть опытного американского боксера, отправив его в нокдаун. Но позже станет известно: отношения СССР и США не дали казахстанским боксерам заявить о себе еще раз.
- Я хотел выиграть Олимпиаду. Судьба не дала. В 1984 году нас в сборной было четыре казаха – Абдрахманов, Нурказов, Конакбаев и я. Накануне игр нам сообщили, что советская страна объявила бойкот, и на Олимпийские игры в США мы не едем. Все испытали самый настоящий шок. И как после этого можно говорить, что спорт вне политики? В США «золото» Олимпиады выиграл южнокореец Шин Джун-Соп. Мы с ним дважды боксировали. Первый раз в Финляндии я выиграл нокаутом. Второй раз нокаутировал его в Таиланде в 1983 году. Когда узнал, что он стал олимпийским чемпионом… Мне было очень обидно», - рассказывал Асылбек Килимов.
На счету у Асылбека Килимова 196 поединков. В 186 он одержал победу, завершив досрочно 152 поединка.
О прославленном боксере заговорили вновь в 1991 году. Сборная команда Казахстана по боксу, тренером которой стал Асылбек Килимов, впервые в своей истории заняла первое общекомандное место на Спартакиаде народов СССР.
Марат Джакиев – заслуженный тренер РК по боксу
Марат Исагалиевич родился 12 сентября 1968 года в Мангистау. Мастер спорта СССР с 12 мая 1986 года, заслуженный тренер РК. В бокс пришел в 1980 году, был членом сборной СССР по боксу.
Марат Джакиев воспитал таких именитых боксеров как Ердос Джанабергенов и Адильбек Ниязымбетов.
Александр Радунцев - национальный тренер по ушу саньда
Александр Радунцев известен не только в Актау, но и во всем Казахстане, как национальный тренер по ушу Саньда, международный судья высшей категории IWUF.
Радунцев тренирует детей и взрослых в школе боевых искусств «Синь-Хо-Мэнь». В 2014 году воспитанники школы «Синь-Хо-Мэнь» в жестких условиях провели больше месяца в монастыре Чень Чжоу, расположенном в непроходимых Алтайских горах в Восточном Казахстане.
Команда КВН «Мартини с бешбармаком»
В состав команды вошли Арсен Даулетов, Алькуат Насухаулы, Олжас Мурзагалиев, Айдар Каримбаев и Куаныш Каржаубаев. В 2011 году команда из города у моря впервые одержала победу на Открытой Лиге КВН в Алматы.
- После победы в Алматы нам поступило два предложения: продолжить играть в КВН и поехать в Сочи, или сняться в телевизионном проекте «Наша Казаша». Мы приняли предложение от республиканского телеканала и поехали в Алматы. Отсняли четыре сезона и вернулись в родной Актау. Если вы хотите узнать, жалеем ли мы о том, что не поехали в Россию, то мнения ребят разнятся. Кто-то говорит, что зря отказались, а кто-то, наоборот, думает, что таким образом мы смогли показать себя в Казахстане. Но одно скажу вам точно, какое бы предложение нам не поступало, мы никогда не переезжаем в другой город. Актау всегда остается для нас домом, - рассказал Айдар Каримбаев.
Что касается Арсена Даулетова, то в его жизни юмор и шутки играют большую роль, потому как Арсен - известный в Мангистау вайнер.
Проект «Экспедиция +362»
Экс-участники команды веселых и находчивых Олжас Мурзагалиев и Куаныш Каржаубаев совместно с талантливыми видеографами Ерланом и Ержаном Джумаевыми создали проект под названием «Экспедиция +362».
Молодые люди на протяжении трех лет изучали не только Мангистаускую область, но и путешествовали в Уральск, Актобе и Атырау.
- Могу сказать, что в целом состав команды не поменялся. Что касается экспедиций, то, действительно, видеоролики стали появляться намного реже. В данный момент мы полностью отказались от свадебных съемок и коммерческих проектов. Намерены заниматься кинематографией. Есть несколько проектов, которые, надеюсь реализуем, - рассказал Ерлан Джумаев.
Как отметил Ерлан Джумаев, команда экспедиторов продолжает снимать мотивационные ролики.
- Мангистау растит огромное количество спортсменов, благодаря которым во всем мире становиться известно о Казахстане и даже нашем Актау. С помощью некоммерческих видеороликов люди узнают больше о спортсменах. Я бы даже сказал - немного под другим ракурсом. Мы считаем нужным показывать и говорить о спортсменах, потому что они - герои. За мизерную зарплату они воспитывают целое поколение, - говорит Ерлан Джумаев.
Александр Лавринов - капитан яхты «Чокан Валиханов»
Яхта, построенная по специальному заказу французскими судостроителями, отправилась в кругосветную экспедицию осенью 2007 года. Александр Лавринов рассказал, что в тот же сезон яхте удалось пересечь Атлантику. Однако из-за финансовых трудностей на время проект был заморожен, возобновлен в сентябре 2011 года.
- Все было в пути: трудности, морские пираты, запоминающиеся встречи за экватором, теплые официальные и неофициальные приемы путешественников с казахстанским флагом, - рассказал Александр Лавринов.
Алия Мергембаева – модель, «Мисс Казахстан-2015»
Будучи 18-летней студенткой Мангистауского колледжа туризма, Алия Мергембаева отправилась покорять Америку, чтобы завоевать титул «Мисс мира-2016».
- Я придерживаюсь принципа: красота в милосердии. Считаю, что лучшее в людях - это сострадание и милосердие друг к другу. Я очень рада была побывать в США, Вашингтоне, - поделилась Алия Мергембаева.
Влад Ротмистров – фотограф, автор документальных фильмов о Мангистау
Родился в 1967 году в Кирове. По стечению жизненных обстоятельств переехал на полуостров Мангышлак, где смог реализовать себя как профессиональный оператор и фотограф. Влад Ротмистров славится своими живописными видеороликами и документальными фильмами, на которых запечатлены красоты Мангистау.
Серик Сариев – заслуженный деятель Казахстана, руководитель танцевального ансамбля «Жорга»
Творческая личность, к мнению которого прислушиваются не только его ученики, но и власти города при проведении масштабных мероприятий - Серик Сариев. Хореограф предан танцу и своему коллективу «Жорга». В 2013 году танцевальному коллективу исполнилось 15 лет.
Заслуженный деятель Казахстана гордится, что родился в поселке Шетпе. За десятки лет труда и верности танцу коллектив Серика Сариева побывал во многих странах.
Ксения Ильясова - актриса
Актриса театра и кино Ксения Ильясова родилась в 1981 году в Актау, но потом переехала в Россию, где получила образование. До 2005 года Ксения работала в театре «Модернъ». В кино актриса дебютировала в сериале «Простые истины», а затем сыграла более 40 ролей, в том числе главные роли в картинах: «Запах жизни», «Приговор», «Городской романс», «Расплата за грехи»
Айгул Косанова – домбристка
«Она объездила полмира, чтобы показать всем красоту казахской народной песни. Хрупкая с виду девушка обладает завораживающим и сильным голосом, а ее виртуозное владение домброй способно покорить даже самую строгую аудиторию». Вот так напишут республиканские СМИ об Айгуль Косановой, которая родилась и провела ранние годы жизни в Мангистау.
Айгуль Косанова родилась в 1974 году в поселке Жетыбай Мангистауской области. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы. Лауреат I премии Республиканских конкурсов им. А. Кашаубаева и Г. Курмангалиева. В 1999 году получила Государственную премию «Дарын». Гастролировала в Израиле, США, Австрии, Германии, Турции, Малайзии и других странах мира.
- Музыка меня привлекала с детства. Начальное образование я получила в музыкальной школе в родном ауле Жетыбай. Со школьной скамьи выступала на сцене, занималась в кружке художественной самодеятельности. Сама природа, священная земля способствовали тому, что я посвятила себя творчеству, - рассказала Айгуль Косанова.
Владислав Бородулин – журналист
Владислав Бородулин родился в городе Верхний Уфалей Челябинской области в 1968 году. Вырос в Актау. Согласно информации в Википедии, в 1992 году Бородулин окончил Московский авиационный институт, но по специальности не работал и занялся журналистикой. Бородулин работал в газете «Коммерсантъ Daily». Начинал с должности корреспондента-стажёра, впоследствии работал заместителем главного редактора журнала «Коммерсантъ-Деньги».
Свой уход из сферы журналистики Владислав Бородулин прокомментировал тем, что он «отправился изучать авиационный бизнес в лучшем аэрокосмическом университете Земли Embry-Riddle Aeronautical University».
По последней информации Бородулин занимает должность директора по стратегическому развитию аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге.
Марина Алиева - певица
Марина Алиева родилась 4 июня 1985 года в Шевченко. С ранних лет будущая певица начала проявлять творческие способности.
В возрасте 14 лет Марина Алиева вместе со своей семьей переехали в Дагестан, где она продолжила заниматься музыкой. Первым успехов в жизни Алиевой стало ее выступление в танцевальном конкурсе «Очаг мой, Дагестан». Ее выступление высоко оценило жюри. Алиева заняла первое место. Этот маленький триумф подтолкнул девушку к тому, чтобы всерьез заняться танцами.
В 2005 году Марина приехала в Москву, чтобы принять участие в конкурсе «Звезда танцпола». Она была единственной представительницей Дагестана. Восточной красавице удалось дойти до финала и завоевать симпатию телезрителей. Алиева известна не только как танцовщица, но и как певица. Уроженка Актау исполняет такие песни как «Твоими глазами», «Эти вопросы», «Ты улыбайся».
Ғаділбек Жанай и Абай Бегей - певцы
Представители казахстанской эстрады, без голосов которых не обходится ни один казахский той, родились в Мангистау.
Клип Абая Бегей на песню «Аспанға» в Youtube за два года набрал более восьми миллионов просмотров.
А ролик Ғаділбек Жанай на песню «Ханшайымым-ау», который выпущен год назад, насчитывает более полутора миллиона просмотров. В песне говорится о трогательной любви к женщине. В клипе демонстрируется семейная идиллия, где отца семейства сыграл сам Ғаділбек Жанай.
Улыкпан Жолдасов – композитор, продюсер, певец
Уважаемый в казахстанской эстраде композитор Улыкпан Жолдасов родился и вырос в Актау.
- В честь 50-летия Актау я хотел подарить концерт с участием звезд казахстанской эстрады своему городу. Исполнители приехали и работают сегодня без гонорара, чтобы поздравить жителей Актау с этим прекрасным праздником. Актау - это мой город. Пусть растет и процветает, - говорил композитор в 2013 году.
С юбилеем Актау и Улыкпана Жолдасова поздравляли: Алмас Кишкенбаев, Мадина Садвакасова, Алтынай Жумабаева, Айгуль Косанова, Абай Бигей, группа «Самал», Айгуль Иманбаева и другие.
В 2016 году Уклыкпан Жолдасов стал заслуженным деятелем культуры Казахстана.
Замыкают список прославившихся людей из Мангистау певцы - Бердибек Құлғараев и Бауыржан Ретбаев, чьи музыкальные способности очаровали жюри республиканского конкурса «Қазақстан дауысы».
Бердибек Құлғараев - певец
Бердибек начал заниматься вокалом в 14 лет в студии детского творчества «Радуга» в КДК имени Абая под руководством Ольги Хныкиной. Первым преподавателем исполнителя стала Салихат Кудусова.
В 2014 году Бердибек Құлғараев вошел в восьмерку лучших исполнителей, дошедших до полуфинала казахстанского аналога всемирно известного телешоу «The Voice» или «Голос». Из тысяч претендентов на участие и победу уроженец Мангистауской области стал одним из немногих исполнителей, которого оценило жюри.
Это не первый конкурс в жизни молодого певца из Актау. Бердибек принял участие в международном конкурсе эстрадной песни «Славянский базар-2013». Судили исполнителей Лариса Долина, Роберт Амирханян, Анатолий Ярмоленко, Нели Рангелова и другие. По их решению, Бердибек Құлғараев получил специальный приз «Путь к содружеству» и премию от телерадиокомпании «Мир».
Бауыржан Ретбаев - певец
Произвести впечатление на членов жюри в конкурсе «Қазақстан дауысы» в 2015 году смог Бауыржан Ретбаев. Актауский певец стал победителем музыкального состязания и выиграл чек на пять миллионов тенге.
В интервью Lada.kz Бауыржан рассказал о том, что во время конкурса его заметил Улыкпан Жолдасов. Казахстанский продюсер, по словам певца, предложил ему и Бердибеку Құлғараеву создать новую группу.
- Он мне предложил вступить в новую группу. Будет она называться «Дауыс.KZ». В нее будет входить Бердибек Құлғараев, он тоже выступал в проекте, Улыкпан-ага и я. Что касается денег, то некоторую часть выигрыша я потрачу на учебу, другую - на развитие моего творчества, - рассказал два года назад Бауыржан Ретбаев.
Ознакомиться с первой подборкой, где были указаны имена и биографии уроженцев Мангистау, которые стали известны не только в Казахстане, но и за пределами страны, можно здесь.
От автора: Вполне вероятно, что в материале мы написали не обо всех известных людях из Мангистау, которые смогли добиться успеха за пределами страны. Предлагаю вам, уважаемые читатели, написать в комментариях имена тех, кого стоит отметить.
Имя Бориса Гисебовича известно, пожалуй, каждому жителю Мангистау. Борис Чагай открыл в Актау одну из первых частных клиник. Небольшая клиника имела только хирургический профиль, прием вели шесть сотрудников.
За 69 лет жизни Борис Гисебович спас сотни жизней, в том числе и маленьких детей, проводил сложнейшие операции. Борис Чагай скончался 14 декабря 2016 года. За день до своей смерти врач был удостоен государственной награды за значительный вклад в развитие медицины не только в Мангистауской области, но и в Казахстане.
Амин Туяков – заслуженный мастер спорта Казахстана.
На пике спортивной карьеры уроженец Мангистауской области Амин Туяков шесть раз становился чемпионом Советского Союза в беге на спринтерские дистанции.
В 1965 году сборная СССР, в составе которой был Амин Туяков, обыграла команду США в эстафете 4х100 метров.
Личные рекорды спортсмена - преодоление дистанции на 100 метров за 10,2 секунды и 200 метров - за 20,6 секунд.
Александр Драч – заслуженный тренер Казахстана по боксу
«Сан Саныч» - достаточно произнести это имя и отчество, и большинство жителей Актау поймут, о ком идет речь.
Человек-легенда, за 45 лет воспитавший десятки именитых боксеров, среди которых Асылбек Килимов, Анатолий Кушков, Талгат Калимов, Марат Акимбаев, Марат Джакиев и другие.
Тренировать мальчишек Сан Саныч начал в 1971 году. Благодаря труду тренера в мировом боксе стали известны имена и фамилии спортсменов из Мангистау.
В 2014 году, в свой 75-летний юбилей, Сан Саныч говорил о перспективах, которые он видит у местных тренеров.
- В Мангистау всегда было много талантливых боксеров. И еще радует, что в последнее время появились очень хорошие тренеры. Так что перспективы у нашего бокса есть.
Обращаясь к юным спортсменам, Александр Драч сказал, что каждый из них должен ставить перед собой определенную цель и упорно двигаться к ней.
- А я всегда буду рядом и помогу, чем смогу. Надеюсь, что буду с вами до последних дней своей жизни, - сказал Александр Александрович.
Асылбек Килимов – боксер
Одно из доказательств профессионализма и неоценимого труда Сан Саныча – достижения его ученика Асылбека Килимова. Победитель Кубка и чемпион СССР - все это о нашем земляке Асылбеке Килимове. Легенда бокса, кумир современных спортсменов родился в 1964 году в Шевченко.
В 17 лет вошел в сборную СССР, а в 20 - мог стать первым казахским олимпийским чемпионом по боксу. Один из ярких боев Килимова – его встреча на ринге с чемпионом США Майклом Гроганом.
Бокс - 1984 год. Асылбек Килимов (СССР, Казахстан)Автор: Бауржан Краубаев
Килимов смог одолеть опытного американского боксера, отправив его в нокдаун. Но позже станет известно: отношения СССР и США не дали казахстанским боксерам заявить о себе еще раз.
- Я хотел выиграть Олимпиаду. Судьба не дала. В 1984 году нас в сборной было четыре казаха – Абдрахманов, Нурказов, Конакбаев и я. Накануне игр нам сообщили, что советская страна объявила бойкот, и на Олимпийские игры в США мы не едем. Все испытали самый настоящий шок. И как после этого можно говорить, что спорт вне политики? В США «золото» Олимпиады выиграл южнокореец Шин Джун-Соп. Мы с ним дважды боксировали. Первый раз в Финляндии я выиграл нокаутом. Второй раз нокаутировал его в Таиланде в 1983 году. Когда узнал, что он стал олимпийским чемпионом… Мне было очень обидно», - рассказывал Асылбек Килимов.
На счету у Асылбека Килимова 196 поединков. В 186 он одержал победу, завершив досрочно 152 поединка.
О прославленном боксере заговорили вновь в 1991 году. Сборная команда Казахстана по боксу, тренером которой стал Асылбек Килимов, впервые в своей истории заняла первое общекомандное место на Спартакиаде народов СССР.
Марат Джакиев – заслуженный тренер РК по боксу
Марат Исагалиевич родился 12 сентября 1968 года в Мангистау. Мастер спорта СССР с 12 мая 1986 года, заслуженный тренер РК. В бокс пришел в 1980 году, был членом сборной СССР по боксу.
Марат Джакиев воспитал таких именитых боксеров как Ердос Джанабергенов и Адильбек Ниязымбетов.
Александр Радунцев - национальный тренер по ушу саньда
Александр Радунцев известен не только в Актау, но и во всем Казахстане, как национальный тренер по ушу Саньда, международный судья высшей категории IWUF.
Радунцев тренирует детей и взрослых в школе боевых искусств «Синь-Хо-Мэнь». В 2014 году воспитанники школы «Синь-Хо-Мэнь» в жестких условиях провели больше месяца в монастыре Чень Чжоу, расположенном в непроходимых Алтайских горах в Восточном Казахстане.
Команда КВН «Мартини с бешбармаком»
В состав команды вошли Арсен Даулетов, Алькуат Насухаулы, Олжас Мурзагалиев, Айдар Каримбаев и Куаныш Каржаубаев. В 2011 году команда из города у моря впервые одержала победу на Открытой Лиге КВН в Алматы.
Мартини с Бешбармаком , АктауАвтор: ВКЛ КВН
- После победы в Алматы нам поступило два предложения: продолжить играть в КВН и поехать в Сочи, или сняться в телевизионном проекте «Наша Казаша». Мы приняли предложение от республиканского телеканала и поехали в Алматы. Отсняли четыре сезона и вернулись в родной Актау. Если вы хотите узнать, жалеем ли мы о том, что не поехали в Россию, то мнения ребят разнятся. Кто-то говорит, что зря отказались, а кто-то, наоборот, думает, что таким образом мы смогли показать себя в Казахстане. Но одно скажу вам точно, какое бы предложение нам не поступало, мы никогда не переезжаем в другой город. Актау всегда остается для нас домом, - рассказал Айдар Каримбаев.
Что касается Арсена Даулетова, то в его жизни юмор и шутки играют большую роль, потому как Арсен - известный в Мангистау вайнер.
Проект «Экспедиция +362»
Экс-участники команды веселых и находчивых Олжас Мурзагалиев и Куаныш Каржаубаев совместно с талантливыми видеографами Ерланом и Ержаном Джумаевыми создали проект под названием «Экспедиция +362».
Молодые люди на протяжении трех лет изучали не только Мангистаускую область, но и путешествовали в Уральск, Актобе и Атырау.
Я люблю АтырауАвтор: +362
ЭкспедицияАвтор: +362
- Могу сказать, что в целом состав команды не поменялся. Что касается экспедиций, то, действительно, видеоролики стали появляться намного реже. В данный момент мы полностью отказались от свадебных съемок и коммерческих проектов. Намерены заниматься кинематографией. Есть несколько проектов, которые, надеюсь реализуем, - рассказал Ерлан Джумаев.
Как отметил Ерлан Джумаев, команда экспедиторов продолжает снимать мотивационные ролики.
- Мангистау растит огромное количество спортсменов, благодаря которым во всем мире становиться известно о Казахстане и даже нашем Актау. С помощью некоммерческих видеороликов люди узнают больше о спортсменах. Я бы даже сказал - немного под другим ракурсом. Мы считаем нужным показывать и говорить о спортсменах, потому что они - герои. За мизерную зарплату они воспитывают целое поколение, - говорит Ерлан Джумаев.
Ержан КожаевАвтор: +362
Александр Лавринов - капитан яхты «Чокан Валиханов»
Яхта, построенная по специальному заказу французскими судостроителями, отправилась в кругосветную экспедицию осенью 2007 года. Александр Лавринов рассказал, что в тот же сезон яхте удалось пересечь Атлантику. Однако из-за финансовых трудностей на время проект был заморожен, возобновлен в сентябре 2011 года.
- Все было в пути: трудности, морские пираты, запоминающиеся встречи за экватором, теплые официальные и неофициальные приемы путешественников с казахстанским флагом, - рассказал Александр Лавринов.
Алия Мергембаева – модель, «Мисс Казахстан-2015»
Будучи 18-летней студенткой Мангистауского колледжа туризма, Алия Мергембаева отправилась покорять Америку, чтобы завоевать титул «Мисс мира-2016».
- Я придерживаюсь принципа: красота в милосердии. Считаю, что лучшее в людях - это сострадание и милосердие друг к другу. Я очень рада была побывать в США, Вашингтоне, - поделилась Алия Мергембаева.
Влад Ротмистров – фотограф, автор документальных фильмов о Мангистау
Родился в 1967 году в Кирове. По стечению жизненных обстоятельств переехал на полуостров Мангышлак, где смог реализовать себя как профессиональный оператор и фотограф. Влад Ротмистров славится своими живописными видеороликами и документальными фильмами, на которых запечатлены красоты Мангистау.
Жемчужина КаспияАвтор: Влад Ротмистров
Серик Сариев – заслуженный деятель Казахстана, руководитель танцевального ансамбля «Жорга»
Творческая личность, к мнению которого прислушиваются не только его ученики, но и власти города при проведении масштабных мероприятий - Серик Сариев. Хореограф предан танцу и своему коллективу «Жорга». В 2013 году танцевальному коллективу исполнилось 15 лет.
Заслуженный деятель Казахстана гордится, что родился в поселке Шетпе. За десятки лет труда и верности танцу коллектив Серика Сариева побывал во многих странах.
репортаж о Серике СариевеАвтор: Хабар-24
Ксения Ильясова - актриса
Актриса театра и кино Ксения Ильясова родилась в 1981 году в Актау, но потом переехала в Россию, где получила образование. До 2005 года Ксения работала в театре «Модернъ». В кино актриса дебютировала в сериале «Простые истины», а затем сыграла более 40 ролей, в том числе главные роли в картинах: «Запах жизни», «Приговор», «Городской романс», «Расплата за грехи»
Айгул Косанова – домбристка
«Она объездила полмира, чтобы показать всем красоту казахской народной песни. Хрупкая с виду девушка обладает завораживающим и сильным голосом, а ее виртуозное владение домброй способно покорить даже самую строгую аудиторию». Вот так напишут республиканские СМИ об Айгуль Косановой, которая родилась и провела ранние годы жизни в Мангистау.
Выступление Айгуль КосановойАвтор: Хабар
Айгуль Косанова родилась в 1974 году в поселке Жетыбай Мангистауской области. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы. Лауреат I премии Республиканских конкурсов им. А. Кашаубаева и Г. Курмангалиева. В 1999 году получила Государственную премию «Дарын». Гастролировала в Израиле, США, Австрии, Германии, Турции, Малайзии и других странах мира.
- Музыка меня привлекала с детства. Начальное образование я получила в музыкальной школе в родном ауле Жетыбай. Со школьной скамьи выступала на сцене, занималась в кружке художественной самодеятельности. Сама природа, священная земля способствовали тому, что я посвятила себя творчеству, - рассказала Айгуль Косанова.
Владислав Бородулин – журналист
Владислав Бородулин родился в городе Верхний Уфалей Челябинской области в 1968 году. Вырос в Актау. Согласно информации в Википедии, в 1992 году Бородулин окончил Московский авиационный институт, но по специальности не работал и занялся журналистикой. Бородулин работал в газете «Коммерсантъ Daily». Начинал с должности корреспондента-стажёра, впоследствии работал заместителем главного редактора журнала «Коммерсантъ-Деньги».
Свой уход из сферы журналистики Владислав Бородулин прокомментировал тем, что он «отправился изучать авиационный бизнес в лучшем аэрокосмическом университете Земли Embry-Riddle Aeronautical University».
По последней информации Бородулин занимает должность директора по стратегическому развитию аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге.
Марина Алиева - певица
Марина Алиева родилась 4 июня 1985 года в Шевченко. С ранних лет будущая певица начала проявлять творческие способности.
В возрасте 14 лет Марина Алиева вместе со своей семьей переехали в Дагестан, где она продолжила заниматься музыкой. Первым успехов в жизни Алиевой стало ее выступление в танцевальном конкурсе «Очаг мой, Дагестан». Ее выступление высоко оценило жюри. Алиева заняла первое место. Этот маленький триумф подтолкнул девушку к тому, чтобы всерьез заняться танцами.
В 2005 году Марина приехала в Москву, чтобы принять участие в конкурсе «Звезда танцпола». Она была единственной представительницей Дагестана. Восточной красавице удалось дойти до финала и завоевать симпатию телезрителей. Алиева известна не только как танцовщица, но и как певица. Уроженка Актау исполняет такие песни как «Твоими глазами», «Эти вопросы», «Ты улыбайся».
Уроженка АктауАвтор: Марина Алиева
Ғаділбек Жанай и Абай Бегей - певцы
Представители казахстанской эстрады, без голосов которых не обходится ни один казахский той, родились в Мангистау.
Клип Абая Бегей на песню «Аспанға» в Youtube за два года набрал более восьми миллионов просмотров.
АспангаАвтор: Абай Бегей
А ролик Ғаділбек Жанай на песню «Ханшайымым-ау», который выпущен год назад, насчитывает более полутора миллиона просмотров. В песне говорится о трогательной любви к женщине. В клипе демонстрируется семейная идиллия, где отца семейства сыграл сам Ғаділбек Жанай.
ЖанайАвтор: Клип
Улыкпан Жолдасов – композитор, продюсер, певец
Уважаемый в казахстанской эстраде композитор Улыкпан Жолдасов родился и вырос в Актау.
- В честь 50-летия Актау я хотел подарить концерт с участием звезд казахстанской эстрады своему городу. Исполнители приехали и работают сегодня без гонорара, чтобы поздравить жителей Актау с этим прекрасным праздником. Актау - это мой город. Пусть растет и процветает, - говорил композитор в 2013 году.
С юбилеем Актау и Улыкпана Жолдасова поздравляли: Алмас Кишкенбаев, Мадина Садвакасова, Алтынай Жумабаева, Айгуль Косанова, Абай Бигей, группа «Самал», Айгуль Иманбаева и другие.
В 2016 году Уклыкпан Жолдасов стал заслуженным деятелем культуры Казахстана.
Жан Сырым - Ұлықпан Жолдасов Улыкпан Жолдасов Ulykpan Zholdasov БИОГРАФИЯАвтор: Моя история
Замыкают список прославившихся людей из Мангистау певцы - Бердибек Құлғараев и Бауыржан Ретбаев, чьи музыкальные способности очаровали жюри республиканского конкурса «Қазақстан дауысы».
Бердибек Құлғараев - певец
Бердибек начал заниматься вокалом в 14 лет в студии детского творчества «Радуга» в КДК имени Абая под руководством Ольги Хныкиной. Первым преподавателем исполнителя стала Салихат Кудусова.
В 2014 году Бердибек Құлғараев вошел в восьмерку лучших исполнителей, дошедших до полуфинала казахстанского аналога всемирно известного телешоу «The Voice» или «Голос». Из тысяч претендентов на участие и победу уроженец Мангистауской области стал одним из немногих исполнителей, которого оценило жюри.
КонкурсАвтор: Бердыбек Кулгараев
Это не первый конкурс в жизни молодого певца из Актау. Бердибек принял участие в международном конкурсе эстрадной песни «Славянский базар-2013». Судили исполнителей Лариса Долина, Роберт Амирханян, Анатолий Ярмоленко, Нели Рангелова и другие. По их решению, Бердибек Құлғараев получил специальный приз «Путь к содружеству» и премию от телерадиокомпании «Мир».
Бауыржан Ретбаев - певец
Произвести впечатление на членов жюри в конкурсе «Қазақстан дауысы» в 2015 году смог Бауыржан Ретбаев. Актауский певец стал победителем музыкального состязания и выиграл чек на пять миллионов тенге.
В интервью Lada.kz Бауыржан рассказал о том, что во время конкурса его заметил Улыкпан Жолдасов. Казахстанский продюсер, по словам певца, предложил ему и Бердибеку Құлғараеву создать новую группу.
- Он мне предложил вступить в новую группу. Будет она называться «Дауыс.KZ». В нее будет входить Бердибек Құлғараев, он тоже выступал в проекте, Улыкпан-ага и я. Что касается денег, то некоторую часть выигрыша я потрачу на учебу, другую - на развитие моего творчества, - рассказал два года назад Бауыржан Ретбаев.
КонкурсАвтор: Ретбаев
Ознакомиться с первой подборкой, где были указаны имена и биографии уроженцев Мангистау, которые стали известны не только в Казахстане, но и за пределами страны, можно здесь.
От автора: Вполне вероятно, что в материале мы написали не обо всех известных людях из Мангистау, которые смогли добиться успеха за пределами страны. Предлагаю вам, уважаемые читатели, написать в комментариях имена тех, кого стоит отметить.