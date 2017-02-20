Жители Актау встречают Масленицу

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Масленица - славянский праздник проводов зимы. Каждый день Масленицы имеет свое значение:
Понедельник — «Встреча»
В этот день свёкор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером и сами приходили к сватам в гости. В первый день Узкой Масленицы начинают печь блины.
Вторник — «Заигрыши»
В этот день проходили смотрины невест с целью сыграть свадьбу после Великого Поста. С утра молодых людей приглашали кататься с гор и поесть блинов.
Среда — «Лакомка»
В этот день теща угощает зятя блинами. Последний день Узкой Масленицы.
Четверг — «Разгул»
С этого дня начиналась Широкая Масленица. Хозяйственные работы прекращались, празднование разворачивалось во всю ширь.
Пятница — «Тещины вечерки»
В этот день теща с ответным визитом приходит в гости к зятю. Блины в этот день печет ее дочь.
Суббота — «Золовкины посиделки»
Молодые невестки приглашают в гости золовок и других родственников мужа.
Воскресенье — «Проводы»
Имеет название «прощённый день». В этот день люди просят прощения друг у друга за всё - кульминация всей масленичной недели. В этот день торжественно сжигали чучело Масленицы, пепел рассыпали по полям.
Праздник считается самым противоречивым в Православии. Многие люди православным праздником Масленицу не считают вообще, полагая что это отголоски язычества.
- Это не церковный праздник, а прежде всего подготовка к Великому посту. По канонам церкви мы не вкушаем мяса в эту неделю, а балуем себя блинами, - отметил настоятель Актауской Благовещенской церкви отец Игорь.
Lada.kz поздравляет жителей и гостей Актау с началом Масленицы. Пусть эта неделя пройдет с весельем и улыбками, а главное с пользой.
О том, как празднование Масленицы стало доброй традицией для семьи из Актау - читайте в нашей фотоистории.
Понедельник — «Встреча»
В этот день свёкор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером и сами приходили к сватам в гости. В первый день Узкой Масленицы начинают печь блины.
Вторник — «Заигрыши»
В этот день проходили смотрины невест с целью сыграть свадьбу после Великого Поста. С утра молодых людей приглашали кататься с гор и поесть блинов.
Среда — «Лакомка»
В этот день теща угощает зятя блинами. Последний день Узкой Масленицы.
Четверг — «Разгул»
С этого дня начиналась Широкая Масленица. Хозяйственные работы прекращались, празднование разворачивалось во всю ширь.
Пятница — «Тещины вечерки»
В этот день теща с ответным визитом приходит в гости к зятю. Блины в этот день печет ее дочь.
Суббота — «Золовкины посиделки»
Молодые невестки приглашают в гости золовок и других родственников мужа.
Воскресенье — «Проводы»
Имеет название «прощённый день». В этот день люди просят прощения друг у друга за всё - кульминация всей масленичной недели. В этот день торжественно сжигали чучело Масленицы, пепел рассыпали по полям.
Праздник считается самым противоречивым в Православии. Многие люди православным праздником Масленицу не считают вообще, полагая что это отголоски язычества.
- Это не церковный праздник, а прежде всего подготовка к Великому посту. По канонам церкви мы не вкушаем мяса в эту неделю, а балуем себя блинами, - отметил настоятель Актауской Благовещенской церкви отец Игорь.
Lada.kz поздравляет жителей и гостей Актау с началом Масленицы. Пусть эта неделя пройдет с весельем и улыбками, а главное с пользой.
О том, как празднование Масленицы стало доброй традицией для семьи из Актау - читайте в нашей фотоистории.