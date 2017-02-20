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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:02

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Жители Актау встречают Масленицу

Масленичная неделя началась сегодня, 20 февраля, за неделю до Великого поста. Понедельник, вторник и среда - дни Узкой Масленицы. Четверг, пятница, суббота и воскресенье - это дни Широкой Масленицы.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Масленица - славянский праздник проводов зимы. Каждый день Масленицы имеет свое значение:

Понедельник — «Встреча»

В этот день свёкор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером и сами приходили к сватам в гости. В первый день Узкой Масленицы начинают печь блины.

Вторник — «Заигрыши»

В этот день проходили смотрины невест с целью сыграть свадьбу после Великого Поста. С утра молодых людей приглашали кататься с гор и поесть блинов.

Среда — «Лакомка»

В этот день теща угощает зятя блинами. Последний день Узкой Масленицы.

Четверг — «Разгул»

С этого дня начиналась Широкая Масленица. Хозяйственные работы прекращались, празднование разворачивалось во всю ширь.

Пятница — «Тещины вечерки»

В этот день теща с ответным визитом приходит в гости к зятю. Блины в этот день печет ее дочь.

Суббота — «Золовкины посиделки»

Молодые невестки приглашают в гости золовок и других родственников мужа.

Воскресенье — «Проводы»

Имеет название «прощённый день». В этот день люди просят прощения друг у друга за всё - кульминация всей масленичной недели. В этот день торжественно сжигали чучело Масленицы, пепел рассыпали по полям.

Праздник считается самым противоречивым в Православии. Многие люди православным праздником Масленицу не считают вообще, полагая что это отголоски язычества.

- Это не церковный праздник, а прежде всего подготовка к Великому посту. По канонам церкви мы не вкушаем мяса в эту неделю, а балуем себя блинами, - отметил настоятель Актауской Благовещенской церкви отец Игорь.

Lada.kz поздравляет жителей и гостей Актау с началом Масленицы. Пусть эта неделя пройдет с весельем и улыбками, а главное с пользой.

О том, как празднование Масленицы стало доброй традицией для семьи из Актау - читайте в нашей фотоистории.


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