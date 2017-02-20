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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 377

В детской школе искусств Актау сменили руководителя

Исполняющей обязанности директора детской школы искусств (ДШИ) Актау назначили Рухию Батыршину.

Рухия Батыршина (на фото справа) возглавила детскую школу искусств
Нового руководителя коллективу ДШИ в минувшие выходные представила Светлана Тулебаева, начальник городского отдела образования. До назначения Рухия Батыршина занимала должность руководителя школы искусств имени Абыла Таракулы.

Ранее ДШИ возглавляла Сара Габбасова, проработавшая в школе с 2013 года.

Напомним, в конце 2015 года между частью педагогического коллектива и Сарой Габбасовой возник конфликт. Учителя обратились в городской и областной отделы образования, управление труда и другие инстанции с жалобой на работу директора детской школы искусств. Письмо подписал 21 учитель.

Проблемы в коллективе, по словам учителей, появились с тех пор, как музыкальную школу возглавила Сара Габбасова. Педагоги обвиняли руководство в неравном разделении рабочих часов, хамстве и принятии самовольных решений без уведомления коллектива. Учителя пожаловались, что руководитель проводила тарификацию, по итогам которой преподавателям с 20-летним стажем снизили реестровые группы и заработную плату. Не брала на работу, по словам учителей, директор и тех, кто хотел вернуться в ДШИ после декретного отпуска.

Сама экс-руководитель отмечала, что нарушения в школьной документации, в том числе несоответствие дипломов педагогов и других документов, подтверждающих их профессиональную пригодность, были выявлены прокурорской проверкой. И заверяла, что учителя решили «дружить» против нее намеренно.

В ситуацию вмешалась и заместитель акима Мангистауской области Бану Нургазиева, которая обещала коллективу сделать все необходимое, чтобы никто не был ущемлен в правах.

Позднее Сара Габбасова подала иск в суд с целью привлечь к ответственности педагогов за клевету. Но в Актауском городском суде был вынесен оправдательный приговор по данному делу.

Фото: Lada.kz


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Комментарии ( 1 )

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busurman (Посетители) Сегодня, 17:36
Жаль ... Убрали хорошего специалиста ... Работники школы фуфлометы степные ... Сара Хамитовна у меня 4 года вела разные дисциплины и кроме слова "блин" я от нее ругательств не слышал ... Какое хамство вы о чем ?
 
 

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