В детской школе искусств Актау сменили руководителя

Рухия Батыршина (на фото справа) возглавила детскую школу искусств
Нового руководителя коллективу ДШИ в минувшие выходные представила Светлана Тулебаева, начальник городского отдела образования. До назначения Рухия Батыршина занимала должность руководителя школы искусств имени Абыла Таракулы.
Ранее ДШИ возглавляла Сара Габбасова, проработавшая в школе с 2013 года.
Напомним, в конце 2015 года между частью педагогического коллектива и Сарой Габбасовой возник конфликт. Учителя обратились в городской и областной отделы образования, управление труда и другие инстанции с жалобой на работу директора детской школы искусств. Письмо подписал 21 учитель.
Проблемы в коллективе, по словам учителей, появились с тех пор, как музыкальную школу возглавила Сара Габбасова. Педагоги обвиняли руководство в неравном разделении рабочих часов, хамстве и принятии самовольных решений без уведомления коллектива. Учителя пожаловались, что руководитель проводила тарификацию, по итогам которой преподавателям с 20-летним стажем снизили реестровые группы и заработную плату. Не брала на работу, по словам учителей, директор и тех, кто хотел вернуться в ДШИ после декретного отпуска.
Сама экс-руководитель отмечала, что нарушения в школьной документации, в том числе несоответствие дипломов педагогов и других документов, подтверждающих их профессиональную пригодность, были выявлены прокурорской проверкой. И заверяла, что учителя решили «дружить» против нее намеренно.
В ситуацию вмешалась и заместитель акима Мангистауской области Бану Нургазиева, которая обещала коллективу сделать все необходимое, чтобы никто не был ущемлен в правах.
Позднее Сара Габбасова подала иск в суд с целью привлечь к ответственности педагогов за клевету. Но в Актауском городском суде был вынесен оправдательный приговор по данному делу.
Фото: Lada.kz
Ранее ДШИ возглавляла Сара Габбасова, проработавшая в школе с 2013 года.
Напомним, в конце 2015 года между частью педагогического коллектива и Сарой Габбасовой возник конфликт. Учителя обратились в городской и областной отделы образования, управление труда и другие инстанции с жалобой на работу директора детской школы искусств. Письмо подписал 21 учитель.
Проблемы в коллективе, по словам учителей, появились с тех пор, как музыкальную школу возглавила Сара Габбасова. Педагоги обвиняли руководство в неравном разделении рабочих часов, хамстве и принятии самовольных решений без уведомления коллектива. Учителя пожаловались, что руководитель проводила тарификацию, по итогам которой преподавателям с 20-летним стажем снизили реестровые группы и заработную плату. Не брала на работу, по словам учителей, директор и тех, кто хотел вернуться в ДШИ после декретного отпуска.
Сама экс-руководитель отмечала, что нарушения в школьной документации, в том числе несоответствие дипломов педагогов и других документов, подтверждающих их профессиональную пригодность, были выявлены прокурорской проверкой. И заверяла, что учителя решили «дружить» против нее намеренно.
В ситуацию вмешалась и заместитель акима Мангистауской области Бану Нургазиева, которая обещала коллективу сделать все необходимое, чтобы никто не был ущемлен в правах.
Позднее Сара Габбасова подала иск в суд с целью привлечь к ответственности педагогов за клевету. Но в Актауском городском суде был вынесен оправдательный приговор по данному делу.
Фото: Lada.kz