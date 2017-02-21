За три дня в Актау выявлено 2216 нарушений правил дорожного движения

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
ОПМ «Безопасная дорога» прошло в Мангистауской области с 16 по 18 февраля. Задействованы, по словам Амангельды Халмурадова, 245 сотрудников управления внутренних дел.
- За использование сотового телефона к ответственности привлечены 427 водителей. За превышение скорости движения - 70 автомобилистов. Зафиксировано 127 нарушений при маневрировании, 19 выездов на встречную полосу и 109 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора. Не уступили дорогу пешеходам 97 водителей, пять автолюбителей создали аварийную ситуацию. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привлечены к ответственности 30 водителей, 159 автолюбителей управляли транспортом без документов. В 14 случаях автомобилем управляли ранее лишенные водительских прав автолюбители. Сотрудники полиции зафиксировали 11 фактов использования подложных номерных знаков. Не пристегнули ремень безопасности 533 водителя. Выявлены и другие нарушения ПДД, - рассказали в МПС ДВД Мангистауской области.
За три дня ОПМ на штрафную стоянку водворено 64 автомобиля. Выявлено 199 нарушений ПДД пешеходами.
Напомним, ранее Амангельды Халмурадов рассказал о проблеме освещения пешеходных переходов и дорог в Актау.
- За использование сотового телефона к ответственности привлечены 427 водителей. За превышение скорости движения - 70 автомобилистов. Зафиксировано 127 нарушений при маневрировании, 19 выездов на встречную полосу и 109 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора. Не уступили дорогу пешеходам 97 водителей, пять автолюбителей создали аварийную ситуацию. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привлечены к ответственности 30 водителей, 159 автолюбителей управляли транспортом без документов. В 14 случаях автомобилем управляли ранее лишенные водительских прав автолюбители. Сотрудники полиции зафиксировали 11 фактов использования подложных номерных знаков. Не пристегнули ремень безопасности 533 водителя. Выявлены и другие нарушения ПДД, - рассказали в МПС ДВД Мангистауской области.
За три дня ОПМ на штрафную стоянку водворено 64 автомобиля. Выявлено 199 нарушений ПДД пешеходами.
Напомним, ранее Амангельды Халмурадов рассказал о проблеме освещения пешеходных переходов и дорог в Актау.