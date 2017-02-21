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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 241

За три дня в Актау выявлено 2216 нарушений правил дорожного движения

Более двух тысяч нарушений ПДД выявлено в ходе трехдневного оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Безопасная дорога». Об итогах ОПМ рассказал Амангельды Халмурадов, начальник местной полицейской службы (МПС) ДВД Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
ОПМ «Безопасная дорога» прошло в Мангистауской области с 16 по 18 февраля. Задействованы, по словам Амангельды Халмурадова, 245 сотрудников управления внутренних дел.

- За использование сотового телефона к ответственности привлечены 427 водителей. За превышение скорости движения - 70 автомобилистов. Зафиксировано 127 нарушений при маневрировании, 19 выездов на встречную полосу и 109 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора. Не уступили дорогу пешеходам 97 водителей, пять автолюбителей создали аварийную ситуацию. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привлечены к ответственности 30 водителей, 159 автолюбителей управляли транспортом без документов. В 14 случаях автомобилем управляли ранее лишенные водительских прав автолюбители. Сотрудники полиции зафиксировали 11 фактов использования подложных номерных знаков. Не пристегнули ремень безопасности 533 водителя. Выявлены и другие нарушения ПДД, - рассказали в МПС ДВД Мангистауской области.

За три дня ОПМ на штрафную стоянку водворено 64 автомобиля. Выявлено 199 нарушений ПДД пешеходами.

Напомним, ранее Амангельды Халмурадов рассказал о проблеме освещения пешеходных переходов и дорог в Актау.


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Комментарии ( 3 )

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Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 18:41
Выявлять не цемент грузить. В городе светофоры работают как хотят и живут своей жизнью. Отсчитывают секунды и на 14 секунде бешено начинают считать на убывание,в итоге пять машин прошли на красный. Вот так наполняют бюджет и сидят на шее у народа, поэтому у многих и ноги кривые.
 
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  • kolek
 dom555 (Посетители) Сегодня, 18:21
159 автолюбителей управляли транспортом без документов lol Останавливали без причины всех подряд stop чтоб просто проверить документы? Это законно?
 
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  • kolek
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 18:18
Исхудалый бюджет как наполнили!!!Молодцы!!Орлы!!!Такими темпами штрафов скоро можно забыть про нефть и про газ!!!Бюджет формировать только поступлением налогов и штрафов!!!
 
 

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