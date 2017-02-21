Игорь Заричанский: Гонять на машине по морской воде - это гробить автомобиль

Игорь Заричанский
Во-первых, по словам Игоря, могло возникнуть короткое замыкание электросистемы. Во-вторых, машина могла легко заглохнуть «намертво» и ее пришлось бы буксировать. Но большинство внедорожников преодолевают такие препятствия благодаря поднятому выведенному воздухозаборнику.
Кроме того, морская вода очень вредна для металла из-за большой солености. Соль «разъедает» автомобиль. Начинает сушиться краска, наступает процесс коррозии. Кузов в машине начинает ржаветь. Со временем машина выйдет из строя. Если хозяин автотранспорта начнет ремонтировать ходовую часть, то может не открутить ни регулировочные, ни крепежные болты.
- Во время работы двигателя в камеру внутреннего сгорания может попасть вода через воздушный фильтр. Произойдет резкий стопор двигателя с характерным ударом. Считай, что мотор можно выкидывать, - отметил Игорь.
- Я считаю, самое оптимальное развлечение на машинах - это гонки по пескам. Вот это кайф, вот это спорт. Так что жду их на ремонт, - улыбаясь сказал Игорь.
Видео с внедорожниками в море прислал в рубрику «Народные новости» пользователь сайта.
Позже в ДВД Мангистауской области сообщили, что установили личность одного нарушителя установлена, двое других разыскиваются.
Правонарушителем оказался водитель автомашины Nissan X-Trail, 1989 года рождения. В отношении него началось досудебное расследование по двум статьям административно-процессуального Кодекса: пункта 3-1 части 1 статьи 601 ( (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы) и пункта 9-9 части 2 статьи 597 (Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке).
В общей сложности водитель обязан выплатить штраф в размере 20 месячных расчетных показателей, то есть, 45 380 тенге.
Фото автора. Видео пользователя сайта
Кроме того, морская вода очень вредна для металла из-за большой солености. Соль «разъедает» автомобиль. Начинает сушиться краска, наступает процесс коррозии. Кузов в машине начинает ржаветь. Со временем машина выйдет из строя. Если хозяин автотранспорта начнет ремонтировать ходовую часть, то может не открутить ни регулировочные, ни крепежные болты.
- Во время работы двигателя в камеру внутреннего сгорания может попасть вода через воздушный фильтр. Произойдет резкий стопор двигателя с характерным ударом. Считай, что мотор можно выкидывать, - отметил Игорь.
- Я считаю, самое оптимальное развлечение на машинах - это гонки по пескам. Вот это кайф, вот это спорт. Так что жду их на ремонт, - улыбаясь сказал Игорь.
Видео с внедорожниками в море прислал в рубрику «Народные новости» пользователь сайта.
Позже в ДВД Мангистауской области сообщили, что установили личность одного нарушителя установлена, двое других разыскиваются.
Правонарушителем оказался водитель автомашины Nissan X-Trail, 1989 года рождения. В отношении него началось досудебное расследование по двум статьям административно-процессуального Кодекса: пункта 3-1 части 1 статьи 601 ( (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы) и пункта 9-9 части 2 статьи 597 (Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке).
В общей сложности водитель обязан выплатить штраф в размере 20 месячных расчетных показателей, то есть, 45 380 тенге.
Фото автора. Видео пользователя сайта