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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:08

Просмотров: 624

Игорь Заричанский: Гонять на машине по морской воде - это гробить автомобиль

Какими могут быть последствия для технического состояния внедорожника после езды в морской воде, рассказал автомеханик из Актау Игорь Заричанский.

Игорь Заричанский
Во-первых, по словам Игоря, могло возникнуть короткое замыкание электросистемы. Во-вторых, машина могла легко заглохнуть «намертво» и ее пришлось бы буксировать. Но большинство внедорожников преодолевают такие препятствия благодаря поднятому выведенному воздухозаборнику.

Кроме того, морская вода очень вредна для металла из-за большой солености. Соль «разъедает» автомобиль. Начинает сушиться краска, наступает процесс коррозии. Кузов в машине начинает ржаветь. Со временем машина выйдет из строя. Если хозяин автотранспорта начнет ремонтировать ходовую часть, то может не открутить ни регулировочные, ни крепежные болты.

- Во время работы двигателя в камеру внутреннего сгорания может попасть вода через воздушный фильтр. Произойдет резкий стопор двигателя с характерным ударом. Считай, что мотор можно выкидывать, - отметил Игорь.

- Я считаю, самое оптимальное развлечение на машинах - это гонки по пескам. Вот это кайф, вот это спорт. Так что жду их на ремонт, - улыбаясь сказал Игорь.

Видео с внедорожниками в море прислал в рубрику «Народные новости» пользователь сайта.

Позже в ДВД Мангистауской области сообщили, что установили личность одного нарушителя установлена, двое других разыскиваются.

Правонарушителем оказался водитель автомашины Nissan X-Trail, 1989 года рождения. В отношении него началось досудебное расследование по двум статьям административно-процессуального Кодекса: пункта 3-1 части 1 статьи 601 ( (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы) и пункта 9-9 части 2 статьи 597 (Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке).

В общей сложности водитель обязан выплатить штраф в размере 20 месячных расчетных показателей, то есть, 45 380 тенге.



Фото автора. Видео пользователя сайта


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Комментарии ( 12 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 22:04
mr12,
Ой ладно вам , умник
 
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  • gay_severin
 mr12 (Посетители) Сегодня, 21:59
Не, ну надо же как!
автомеханик из Актау Игорь Заричанский
реально преподал науку псанам!

Гонки по песку, к стати ещё быстрей убьют днище. Песок как в режиме наждака сдирает покрытие с металла.
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 21:42
Цитата: ЕленаЕлена
Уважающий себя мажор никогда не будет ездить на прошлогоднем автомобиле, как бомж какой-то.

******************************
и много у нас тут уважающих себя???? не может уважать себя тот кто не уважает устои марально нравственые людей живущих рядом! уважение это не новые белые носки с утра на грязной неделю не мытой ноге! -уважение -это достойное поведение по отношению ко всем людям! неужели у них кумир шмара багдасарян и этот хлыщь шанцуаров??? достойных героев себе выбирает нынешнее поколение!
 
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  • Хорк - Юсуи
 busurman (Посетители) Сегодня, 21:11
Я не пытаюсь умничать на на зажигалках ( Бензиновые ДВС) куда то лесть это надо быть в натуре не в ладах с головой ... Я даже бы со своим атмосферником дизелем очканулся бы в грязь после дождя по лесть. Если бы реально хотели бы показать крутость авто и чулковых мостов залезли бы на Турбодизелях и шноркели выше антенны торчали бы
 
-1
  • Хорк - Юсуи
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  • Kirilka
  • Mestnyi
  • djulia
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 21:05
Хорк - Юсуи,
вот именно что дурни - что кроме ветра в бошке пустота! мало им мусора статей нарисовали -а сто метровая зона -а экологический вред? да можно ещё с пяток параграфов нарыть в плоть до экологического терроризма совершёного группой лиц по предварительному сговору! что хотели сэкономить на мойке своих тракторов??? 1000 тенге жалко стало??? а больше и смысла нет залазить в море - поплыть -да не амфибии - заглубиться -да не подводки**- найти всех и наказать чтоб другим неповадно было! все кто свои трактора хочет проверить на вшивость -на сору гоните и в карьер там есть где погазовать - а так вроде и ничего не сделали а так на себя фонари** навели!
 
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  • Хорк - Юсуи
  • machete2015
  • Кум
  • Кремень
  • Юрий Спассков
  • mr12
 busurman (Посетители) Сегодня, 20:46
я сегодня антифриз долил в расширитель чем не новость ?
 
-2
  • Ger-azot
  • Artur007
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  • busurman
  • Швейк
  • machete2015
  • Кум
  • Упс
  • Кремень
  • Kirilka
  • mr12
  • kosmos
 Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 20:41
Посмотрите на эксперта, он под стол пешком ещё ходил когда мы велики тырили в соседнем колхозе. Прекращайте умничать, все кто хочет показаться умным должен понять, людей наплевательски относящихся к с своим авто понять и простить, ментам остаётся наказать их за хулиганство потому как они ничего не нарушили из ПДД и забыть. Умников как посмотрю много,а умных не очень. Пацанов понять нужно, дурни они и всё.
 
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  • Хорк - Юсуи
  • Юрий Спассков
  • Kirilka
 salamander (Посетители) Сегодня, 20:37
одно не пойму - за что штрафы? знаков нет, дорог нет. тогда и операторов наказывать надо, практически там же стоят.
 
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  • Хорк - Юсуи
  • busurman
 master_kz (Посетители) Сегодня, 20:31
Во раздули, может консилиум еще соберем по этому поводу smile

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
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 ledokol7 (Посетители) Сегодня, 20:23
Да отстаньте вы от людей, моралисты хреновы. Их машины, какое ваше дело? Гонки проводят по пересеченной местности, в том числе и через ручьи реки итд. Отстаньте от людей
 
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