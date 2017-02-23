Самсон Аракелян: Штаб по проведению «Aktau Open Fest - 2017» начал работу

"Aktau Open Fest-2016". Фото организаторов
Команда организаторов «Aktau Open Fest» уже приступила к разработке программы фестиваля.
- В этом году мы хотим сделать «Aktau Open Fest» еще масштабнее. Пока рано раскрывать все карты, но нет никаких причин думать, что фестиваль не состоится. Неделю назад мы встречались с представителями управления молодежной политики и с уполномоченными по данному вопросу работниками акимата. Мы обсудили, что нового можем внести в программу «Aktau Open Fest», какие еще фестивали могут войти в его состав, - отметил Самсон Аракелян.
Организаторы мероприятия планируют привлечь спонсоров. По словам Самсона Аракеляна, в прошлом году «Aktau Open Fest» должен был продолжаться две недели. Но из-за нехватки средств его программу пришлось сократить.
- Мероприятия в рамках фестиваля должны привлекать отдыхающих. Я считаю, что фестивали у нас могут длиться все три летних месяца, чтобы люди могли сами выбирать, когда им приехать: на кинофестиваль в июне или на фестиваль экстремальных видов спорта - в июле. Актау к этому готов. У нас есть площадки, есть море. Конечно, это невозможно сделать за счет бюджета, но всегда есть партнеры и компании, готовые вкладывать деньги, чтобы быть представленными на таких крупных фестивалях. Это общемировая практика. Я хотел бы привлечь как можно больше инвестиций. Я очень жду «Aktau Open Fest». Следите за анонсами, - сообщил Самсон Аракелян.
Напомним, фестиваль «Aktau Open Fest» впервые был проведен в Актау в 2013 году. Он был задуман как фестиваль, собравший под одной «крышей» спортсменов урбан-культуры. В разные годы на фестивале выступали такие артисты, как: ST, Хамиль, Змей (Каста), Жара, Макс Корж, Фьюз (Крэк) и многие другие. Последний «Aktau Open Fest» в 2016 году собрал почти 100 тысяч человек.
Видео Рашида Исмагилова
- В этом году мы хотим сделать «Aktau Open Fest» еще масштабнее. Пока рано раскрывать все карты, но нет никаких причин думать, что фестиваль не состоится. Неделю назад мы встречались с представителями управления молодежной политики и с уполномоченными по данному вопросу работниками акимата. Мы обсудили, что нового можем внести в программу «Aktau Open Fest», какие еще фестивали могут войти в его состав, - отметил Самсон Аракелян.
Организаторы мероприятия планируют привлечь спонсоров. По словам Самсона Аракеляна, в прошлом году «Aktau Open Fest» должен был продолжаться две недели. Но из-за нехватки средств его программу пришлось сократить.
- Мероприятия в рамках фестиваля должны привлекать отдыхающих. Я считаю, что фестивали у нас могут длиться все три летних месяца, чтобы люди могли сами выбирать, когда им приехать: на кинофестиваль в июне или на фестиваль экстремальных видов спорта - в июле. Актау к этому готов. У нас есть площадки, есть море. Конечно, это невозможно сделать за счет бюджета, но всегда есть партнеры и компании, готовые вкладывать деньги, чтобы быть представленными на таких крупных фестивалях. Это общемировая практика. Я хотел бы привлечь как можно больше инвестиций. Я очень жду «Aktau Open Fest». Следите за анонсами, - сообщил Самсон Аракелян.
Напомним, фестиваль «Aktau Open Fest» впервые был проведен в Актау в 2013 году. Он был задуман как фестиваль, собравший под одной «крышей» спортсменов урбан-культуры. В разные годы на фестивале выступали такие артисты, как: ST, Хамиль, Змей (Каста), Жара, Макс Корж, Фьюз (Крэк) и многие другие. Последний «Aktau Open Fest» в 2016 году собрал почти 100 тысяч человек.
Видео Рашида Исмагилова