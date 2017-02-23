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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 1197

Самсон Аракелян: Штаб по проведению «Aktau Open Fest - 2017» начал работу

Подготовка к фестивалю спорта и музыки «Aktau Open Fest-2017» началась. Об этом рассказал его идеолог и организатор Самсон Аракелян, который уверяет, что в этом году мероприятие расширит свои рамки и соберет еще больше участников.

"Aktau Open Fest-2016". Фото организаторов
Команда организаторов «Aktau Open Fest» уже приступила к разработке программы фестиваля.

- В этом году мы хотим сделать «Aktau Open Fest» еще масштабнее. Пока рано раскрывать все карты, но нет никаких причин думать, что фестиваль не состоится. Неделю назад мы встречались с представителями управления молодежной политики и с уполномоченными по данному вопросу работниками акимата. Мы обсудили, что нового можем внести в программу «Aktau Open Fest», какие еще фестивали могут войти в его состав, - отметил Самсон Аракелян.

Организаторы мероприятия планируют привлечь спонсоров. По словам Самсона Аракеляна, в прошлом году «Aktau Open Fest» должен был продолжаться две недели. Но из-за нехватки средств его программу пришлось сократить.

- Мероприятия в рамках фестиваля должны привлекать отдыхающих. Я считаю, что фестивали у нас могут длиться все три летних месяца, чтобы люди могли сами выбирать, когда им приехать: на кинофестиваль в июне или на фестиваль экстремальных видов спорта - в июле. Актау к этому готов. У нас есть площадки, есть море. Конечно, это невозможно сделать за счет бюджета, но всегда есть партнеры и компании, готовые вкладывать деньги, чтобы быть представленными на таких крупных фестивалях. Это общемировая практика. Я хотел бы привлечь как можно больше инвестиций. Я очень жду «Aktau Open Fest». Следите за анонсами, - сообщил Самсон Аракелян.

Напомним, фестиваль «Aktau Open Fest» впервые был проведен в Актау в 2013 году. Он был задуман как фестиваль, собравший под одной «крышей» спортсменов урбан-культуры. В разные годы на фестивале выступали такие артисты, как: ST, Хамиль, Змей (Каста), Жара, Макс Корж, Фьюз (Крэк) и многие другие. Последний «Aktau Open Fest» в 2016 году собрал почти 100 тысяч человек.



Видео Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 9 )

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Abik (Посетители) Сегодня, 15:45
Молодец Аркелян, делайте этот фестиваль, я сам лично ни разу не посещал, но одобряю сие мероприятие, ибо привлекает туристов. Чем больше туристов, тем лучше.
Уже в других городах РК активная молодежь указывал акимату что в Актау проходит данное мероприятие. bravo

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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trump (Посетители) Сегодня, 15:30
Все барбосы смотрят на мои новые кроссы, щщс.. dance
 
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  • trump
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 15:21
у кого деньги есть тот вестивалит каждый день! Дело хорошее надо молодёжь вовлекать и в спорт и в музыку -и турист нам нужен --и с Нелли Ершовой согласен -что нужны пирсы -мосты добротные уходящие в море -чтоб люди приезжие почуяли шо за таке это моря** помню с приезжим из россии разговаривал -они оборудование привезли -так он на хозяина гостиницы в 9 мкр жаловался -карм говорит отвратительный макароны и печень и так три раза в день уже три дня подряд а каждая тарелка такой баланды 1000 тенге -говорит**-да ну его на 000*- пойду курицу жареную куплю на тысячу и поем!стыдно когда такие у нас раньтье бывают-так же жалуются на наш народ говорят злые не приветливые -это говорят северяне и южане * хочется верить что это исправимо*- да и самое главное на время проведения фестиваля чтоб мусора в гражданке ходили -ато праздник портят -как в той песне -это даже грех назвать развратом-счастье и любовь под автоматом!
 
-1
  • Shark
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  • Ger-azot
  • trump
 valesa (Посетители) Сегодня, 14:43
busurman,
Ничего... наш бюджет для молодежи и так не сильно напрягается. Не разорится. Тем более, что и инвесторы помогут. Пусть хоть это мероприятие расширяют по массовости и времени! Тоже считаю, что в городе должны быть подобные мероприятия в течение всего лета. Это как минимум. Молодняк шарахается по забегаловкам, пьют да ножами машут. Да и гостям-друзьям и родственникам нечего предложить, кроме моря...Самсон, Бог в помощь! Удачи!
 
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  • Ger-azot
  • trump
 Нелли Ершова (Посетители) Сегодня, 14:39
Постройте больше качественных спорт площадок, постройте хотя бы 2-а пирса хороших в черте города! Какие туристы ?Если пляж в черте города , как помойка выглядит! Одни обещания, а воз и ныне там!
 
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  • Shark
 tag_92 (Посетители) Сегодня, 13:27
busurman,
Согласен. Можно раз в два или три года проводить данный фестиваль. Тогда он будет ожидаемым мероприятием и нагрузку на бюджет снизим. Каждый год уже становится скучным.

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
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  • tag_92
  • Shark
 busurman (Посетители) Сегодня, 13:07
Это какая нагрузка на бюджет ...
 
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Lurker (Посетители) Сегодня, 13:03
Я считаю, что фестивали у нас могут длиться все три летних месяца shock Поживем – увидим!
 
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  • Erlan84
  • iii
  • русалка
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:44
Samson жарайсың. Aktau Open Fest мерекесін асыға күтеміз dada
2016-да өткізген open fest-іңде керемет өтті. Қаншама әйгілі тұлғалар келіп көрінді. Алдымызда келе жатқан fest-тіңді күтеміз. Жұмысыңа сәттілік SAMSON... bravo
 
 

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