Врачи отметили рост онкологических заболеваний в Актау

Врач-онколог Раманкулов проводит ультразвуковое исследование пациентки. Фото автора

С начала 2017 года опухоль выявлена у семерых пациентов. У двоих диагностирован рак желудка, в остальных пяти случаях – рак печени, легкого, молочной железы, яичника и щитовидной железы.



- В 2016 году диагноз впервые поставлен 179 пациентам, что на 19 человек больше чем в 2015 году. На первой позиции по нозологиям – рак молочной железы. В 2015 году на учет было взято 22 женщины, в 2016 – 33 пациентки, на второй - рак желудка, на третьем месте – опухоль трахеи, бронхов и легкого, на четвертом – новообразования кожи и рак щитовидной железы. Увеличилось количество умерших людей от злокачественных новообразований. Если в январе 2016 года умерли семь человек, то в январе этого года – уже 12. Причина – рак внутренних органов второй, третьей и четвертой стадий, - прокомментировал Бахтияр Раманкулов.



Онкологический кабинет в поликлинике открылся в ноябре 2012 года. Его основная задача – выявление, учет и диспансерное наблюдение онкологических больных с проведением обследования и лечения.



Кабинет онколога АГП №2 работает для прикрепленного населения в будние дни с 10:00 до 16:00 часов.