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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:12

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Врачи отметили рост онкологических заболеваний в Актау

В 2016 году врачи-онкологи Актауской городской поликлиники №2 (АГП) впервые диагностировали раковые заболевания у 179 пациентов. В 2015 году на диспансерный учет были взяты 160 человек. Бахтияр Раманкулов, врач-онколог АГП №2, рассказал, по каким нозологиям отмечено увеличение числа больных.

Врач-онколог Раманкулов проводит ультразвуковое исследование пациентки. Фото автора
С начала 2017 года опухоль выявлена у семерых пациентов. У двоих диагностирован рак желудка, в остальных пяти случаях – рак печени, легкого, молочной железы, яичника и щитовидной железы.

- В 2016 году диагноз впервые поставлен 179 пациентам, что на 19 человек больше чем в 2015 году. На первой позиции по нозологиям – рак молочной железы. В 2015 году на учет было взято 22 женщины, в 2016 – 33 пациентки, на второй - рак желудка, на третьем месте – опухоль трахеи, бронхов и легкого, на четвертом – новообразования кожи и рак щитовидной железы. Увеличилось количество умерших людей от злокачественных новообразований. Если в январе 2016 года умерли семь человек, то в январе этого года – уже 12. Причина – рак внутренних органов второй, третьей и четвертой стадий, - прокомментировал Бахтияр Раманкулов.

Онкологический кабинет в поликлинике открылся в ноябре 2012 года. Его основная задача – выявление, учет и диспансерное наблюдение онкологических больных с проведением обследования и лечения.

Кабинет онколога АГП №2 работает для прикрепленного населения в будние дни с 10:00 до 16:00 часов.


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Комментарии ( 1 )

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XLG (Посетители) Сегодня, 10:44
А как понять
Кабинет онколога АГП №2 работает для прикрепленного населения в будние дни с 10:00 до 16:00 часов.

Должен быть прикреплен к АГП №2???

А если прикреплен к АГП №1 то куда обращаться?
 
 

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