В Мангистау проходит региональный этап конкурса «WorldSkills Kazakhstan»

Фото Рашида Исмагилова
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Напомним, в региональном этапе «WorldSkills Kazakhstan» принимают участие 150 студентов из Мангистау. Для конкурса организовали 24 площадки, 21 из которых находится в Актау.
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Четверг, 23 Февраля
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