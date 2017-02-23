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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:11

Просмотров: 284

В Мангистау проходит региональный этап конкурса «WorldSkills Kazakhstan»

Сегодня, 23 февраля, стартовал региональный этап национального чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Kazakhstan». Результаты конкурса огласят 24 февраля.

Фото Рашида Исмагилова

Скачать видео можно здесь

Напомним, в региональном этапе «WorldSkills Kazakhstan» принимают участие 150 студентов из Мангистау. Для конкурса организовали 24 площадки, 21 из которых находится в Актау.


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