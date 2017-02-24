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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:33

Просмотров: 299

ГКП «АУЭС»: Хозяин строящегося в микрорайоне «Самал» коттеджа объявился и заключил с нами договор

Дом обещают подключить к электросетям завтра, 25 февраля. Об этом рассказал Джанибек Изимбергенов, начальник службы технического обслуживания ГКП «АУЭС».

Фото автора
После выхода статьи на Lada.kz, как рассказали в ГКП «АУЭС», хозяин строящегося коттеджа добровольно пришел и заключил договор на потребление электроэнергии.

- Электричество подключат завтра, 25 февраля. В дальнейшем хозяин будет платить по показаниям счетчика, - сказал Джанибек Изимбергенов.

Напомним, в ГКП «АУЭС» заявили, что строители коттеджа в микрорайоне «Самал» воруют электроэнергию, самовольно подключаясь к воздушной линии электропередачи. Найти хозяина домовладения, по словам сотрудников ГКП «АУЭС», не удавалось.


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Комментарии ( 3 )

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  • бася
 trump (Посетители) Сегодня, 17:06
Цитата: Тина
А что на счет штрафа за 5 лет воровства??

Штраф? Откусается просто. Или уже.
 
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  • trump
 Pear (Посетители) Сегодня, 16:41
АУЭС, тортик для коллектива редакции не забудьте занести)))
 
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  • trump
  • zhanino
 Тина (Посетители) Сегодня, 16:36
А что на счет штрафа за 5 лет воровства??
И кто ж такой этот мистер икс,чей домина строится???

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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