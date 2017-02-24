ГКП «АУЭС»: Хозяин строящегося в микрорайоне «Самал» коттеджа объявился и заключил с нами договор

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После выхода статьи на Lada.kz, как рассказали в ГКП «АУЭС», хозяин строящегося коттеджа добровольно пришел и заключил договор на потребление электроэнергии.
- Электричество подключат завтра, 25 февраля. В дальнейшем хозяин будет платить по показаниям счетчика, - сказал Джанибек Изимбергенов.
Напомним, в ГКП «АУЭС» заявили, что строители коттеджа в микрорайоне «Самал» воруют электроэнергию, самовольно подключаясь к воздушной линии электропередачи. Найти хозяина домовладения, по словам сотрудников ГКП «АУЭС», не удавалось.
- Электричество подключат завтра, 25 февраля. В дальнейшем хозяин будет платить по показаниям счетчика, - сказал Джанибек Изимбергенов.
Напомним, в ГКП «АУЭС» заявили, что строители коттеджа в микрорайоне «Самал» воруют электроэнергию, самовольно подключаясь к воздушной линии электропередачи. Найти хозяина домовладения, по словам сотрудников ГКП «АУЭС», не удавалось.