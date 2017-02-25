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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:13

Просмотров: 0

Появились фото эвакуации авто, протаранившего ограждение водозаборного канала в Актау

В сети появились фотографии, на которых запечатлена эвакуация автомобиля, протаранившего ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром». В пресс-службе ДВД Мангистауской области подтвердили достоверность снимков.

Фото пользователя lada.kz
- Данный автомобиль принадлежит водителю, который протаранил секцию забора водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром» в результате ДТП 24 февраля примерно в 05:00 часов, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистауской области.

Появились фото эвакуации авто, протаранившего ограждение водозаборного канала в Актау


Напомним, в Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром» 24 февраля.



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Комментарии ( 2 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 17:30
Қазіргі көліктер не боп кеткен? Шетінен қаңылтыр бәнкісі ...
 
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machete2015 (Посетители) Сегодня, 17:15
Ай да мужик ай да красавчег!!!! bravo молодес
 
 

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