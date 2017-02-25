Появились фото эвакуации авто, протаранившего ограждение водозаборного канала в Актау

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- Данный автомобиль принадлежит водителю, который протаранил секцию забора водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром» в результате ДТП 24 февраля примерно в 05:00 часов, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистауской области.
Напомним, в Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром» 24 февраля.
Напомним, в Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром» 24 февраля.