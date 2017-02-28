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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 06:30

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По факту смертельного ДТП на трассе Актау - Форт-Шевченко ведется досудебное расследование

В ДВД Мангистауской области прокомментировали ДТП, в котором погибли трое жителей Мангистау.

Фото ДТП предоставлено очевидцами
Досудебное расследование, как сообщили в полиции, ведется по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

- Водитель автомобиля Mazda-626, молодой человек 1997 года рождения, совершил столкновение с BMW-528, за рулём которого находился мужчина 1991 года рождения. ДТП случилось примерно в 02:15 часов 25 февраля. Авария произошла на трассе республиканского значения Актау - Форт-Шевченко. В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Mazda-626 от полученных травм скончались на месте. Водитель BMW-528 доставлен в Мангистаускую областную больницу с различными телесными повреждениями, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистауской области.

В качестве наказания по данной статье уголовного кодекса предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Напомним, трое жителей Мангистау погибли в ДТП в ночь с 24 на 25 февраля.

В социальных сетях распространяется видео, на котором, по словам автора, запечатлено произошедшее ДТП.



Видео из социальных сетей


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