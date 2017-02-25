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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 19:49

Просмотров: 1716

Трое жителей Мангистау погибли в ДТП

Авария произошла по дороге в село Акшукур в ночь на 25 февраля. В результате столкновения двух автомобилей погибло трое парней. Об этом рассказала Майра Узакбаева, фельдшер станции Скорой и неотложной медицинской помощи села Акшукур.

Фото из социальных сетей
ДТП произошло ночью в 01:24.

- В результате столкновения двух автомобилей погибло трое жителей Мангистауской области 1997 года рождения. Двое из них проживали в селе Акшукур, третий из села Тұщықүдық. Бригада Скорой помощи выехала сразу на вызов, но к их приезду люди уже были мертвы. Во второй машине находился один человек. Он доставлен в областную больницу с черепно-мозговыми травмами, - говорит Майра Узакбаева.

Авария произошла на 14 километре в сторону села Акшукур. По предварительным данным, столкнулись автомобили BMW и Mazda. Погибшие находились в машине марки Mazda.

Напомним, в Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром» 24 февраля.

Немного позже появились фото эвакуации авто, протаранившего ограждение водозаборного канала в Актау.


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Комментарии ( 3 )

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aktau2005 (Посетители) Сегодня, 20:26
Был очень сильный туман сегодня рано утром! Иманды болсын...

Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь...
 
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  • grob
  • tolk
 Maxim Aktau (Посетители) Сегодня, 20:25
Цитата: Ger-azot
зря сделали там до 90 км разрешение - до акшакура надо только 60


Место где авария произошла там 60 км разрешенная скорость, причем тут 90 км. Лихачей и в городе полно где 60 и где даже 40 км разрешенная, везде превышают.
Другой вопрос, от авто цона и до Тельмана дорогу надо расширять, загрузка там большая сейчас не то что раньше.
 
-3
  • petrovich
  • grob
  • tolk
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 20:17
зря сделали там до 90 км разрешение - до акшакура надо только 60 -потому как летят все бесконечно играя в обгонялки - создавая аварийные ситуации -а аварии это уже следствие *
******************************
есть хорошая поговорка -Не стоит ездить со скоростью превышающей скорость вашего ангела хранителя!
 
 

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