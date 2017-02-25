Трое жителей Мангистау погибли в ДТП

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ДТП произошло ночью в 01:24.
- В результате столкновения двух автомобилей погибло трое жителей Мангистауской области 1997 года рождения. Двое из них проживали в селе Акшукур, третий из села Тұщықүдық. Бригада Скорой помощи выехала сразу на вызов, но к их приезду люди уже были мертвы. Во второй машине находился один человек. Он доставлен в областную больницу с черепно-мозговыми травмами, - говорит Майра Узакбаева.
Авария произошла на 14 километре в сторону села Акшукур. По предварительным данным, столкнулись автомобили BMW и Mazda. Погибшие находились в машине марки Mazda.
Напомним, в Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром» 24 февраля.
Немного позже появились фото эвакуации авто, протаранившего ограждение водозаборного канала в Актау.
- В результате столкновения двух автомобилей погибло трое жителей Мангистауской области 1997 года рождения. Двое из них проживали в селе Акшукур, третий из села Тұщықүдық. Бригада Скорой помощи выехала сразу на вызов, но к их приезду люди уже были мертвы. Во второй машине находился один человек. Он доставлен в областную больницу с черепно-мозговыми травмами, - говорит Майра Узакбаева.
Авария произошла на 14 километре в сторону села Акшукур. По предварительным данным, столкнулись автомобили BMW и Mazda. Погибшие находились в машине марки Mazda.
Напомним, в Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром» 24 февраля.
Немного позже появились фото эвакуации авто, протаранившего ограждение водозаборного канала в Актау.